Una nueva DANA de pequeño tamaño puede provocar episodios de fuertes precipitaciones en la provincia de Castellón durante este martes y miércoles.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) fija que las lluvias pueden ser localmente fuertes o persistentes este miércoles, para cuando al cierre de esta edición mantenía activo el aviso amarillo en el norte de la provincia al esperar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Indefinición

No obstante, no se descarta que la afección se desplace hacia otras zonas de la Comunitat Valenciana o incluso de otros territorios del litoral mediterráneo ante la inestabilidad y la indefinición en la distribución de las tormentas por parte de las previsiones. Las temperaturas registrarán cierto descenso. La situación mejorará progresivamente cara al fin de semana, para cuando no se recogen lluvias en la previsión.

El nuevo episodio de precipitaciones llegará después de varias tormentas y reventones húmedos que han provocado importantes daños en ámbitos como la agricultura. Sin ir más lejos, el domingo se registraron lluvias acompañadas de pedrisco y fuertes vientos que a nivel autonómico generaron pérdidas por valor de 43 millones de euros, afectando a más de 22.000 hectáreas de cultivo, algunas de ellas en la comarca castellonense de la Plana Baixa, tal y como señalaron al respecto desde la Unió Llauradora.