Docentes de decenas de centros de Castellón, en la capital, Vinaròs, Sant Mateo o l'Alcora, por citar algunos, han protagonizado a la hora del patio, concentraciones para protestar por la "nefastas" adjudicaciones de inicio de curso, el cambio en los horarios de ESO y para exigir "respeto al valenciano", según informan fuentes sindicales. Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, presentes en la Mesa Sectorial de Educación, convocaron ayer al profesorado valenciano a llevar a cabo estas acciones de protesta a las puertas de sus centros educativos con el objetivo de "mostrar su rechazo a las acciones y medidas del Consell de Carlos Mazón a través de su conseller de Educación, José Antonio Rovira", reivindicando adjudicaciones de plazas docentes "en tiempo y forma, sin errores, para evitar que se perjudique y maltrate al profesorado".

Pero no solo por esto. 10 días después de arrancar las clases en todas las etapas educativas, señalan que "aún faltan decenas de profesores en los centros". "Hay alumnos son profesor y profesores sin plaza. Es un caos", señalaron desde Csif. El profesorado, además, reclama que no se incrementan las horas lectivas del profesorado en ESO y, en este sentido, piden derogar la resolución de 28 de agosto de 2023 y recuperar la resolución de 12 de julio de 2023 que "ejecuta en sus justos términos lo que establecen las últimas sentencias del TSJCV que anulan los proyectos interdisciplinarios como asignatura obligatoria en la ESO y no determinan, de ninguna forma, su sustitución por el incremento de las horas lectivas de Matemáticas e Inglés".

Además, solicitan que "se respete el valenciano en la enseñanza y el derecho de todo el alumnado a conocer y usarlo como lengua vehicular en su educación". También dicen "alto y claro" al conseller que "el profesorado no adoctrina, sino que enseña y educa".

Reunión urgente ante la "indefensión"

Por otro lado, STEPV ha informado de que ha solicitado una reunión "urgente" al secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, para tratar "la situación de indefensión jurídica que se ha planteado a raíz de la inadmisión por parte del TSJ del recurso contra la resolución de 31 de agosto por la cual se modifican los horarios de ESO" al no ser firmes las sentencias que lo motivaron.

Según este sindicato, "la mayoría" de los institutos que ha encuestado han manifestado que el profesorado "ha visto modificado su horario lectivo por la aplicación de esta resolución, hecho que no es legal, aspecto que también se le ha trasladado al secretario autonómico".

Plazas aún sin cubrir 10 días después

CSIF ha presentado hoy ante Conselleria de Educación un listado de incidencias en la cobertura de plazas docentes. Además, ha reclamado a la Dirección General de Personal una solución inmediata al considerar inasumible que transcurridos diez días desde el inicio de curso todavía haya plazas sin cubrir.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha trasladado problemas como plazas que no están siendo cubiertas, fallos en el orden de baremo que afectan tanto a personal interino como en estabilización, profesorado técnico y de Secundaria mal ordenado en bolsas o interinos que han desaparecidos de las bolsas y no pueden acceder a las adjudicaciones.

El sindicato también suma a estas cuestiones la carencia de personal de alfabetización, que repercute principalmente en centros de Secundaria en los que cursa alumnado procedente de Ucrania. La falta de plantilla en este caso llega a afectar a más del 8% de centros que se encuentran en esa situación.

CSIF recalca que “ningún centro puede estar con plazas sin cubrir diez días después de iniciadas las clases. Esto no puede consentirse ni alargarse”. Por ese motivo hoy, al acudir a Conselleria de Educación con una recopilación de incidencias, ha reclamado “máxima agilidad en las adjudicaciones”.

La central sindical también ha aludido a “casos sangrantes” que sufren docentes que no han podido conseguir plazas por fallos en las adjudicaciones o en los listados. Esto ocasiona que “en la actualidad se encuentren en paro pese a contar con la cualificación necesaria y cumplir todos los requisitos”.

El presidente de CSIF Educación Comunidad Valenciana, José Seco, subraya que “todos los errores deben de ser subsanados de inmediato. En ello estamos trabajando con intensidad desde el sindicato estos días para trasladarlos hoy a Conselleria y lograr que no haya alumnado sin docentes ni docentes que se queden sin plaza de manera injusta”.