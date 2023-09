La economía valenciana echa el freno. Y el actual clima de incertidumbre política, con un Gobierno en funciones desde el 24 de julio, un día después de las elecciones generales, no ayuda en nada. Ese es el diagnóstico que realiza la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que en su último Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas de la patronal autonómica CEV, reclama a la Administración central reformas y medidas que permitan recuperar niveles de competitividad, impulsar la actividad empresarial y lograr un mayor y mejor aprovechamiento de los Fondos Next Generation.

Tras destacar que la economía de la Comunitat creció por encima de la media nacional y de las economías de la zona euro durante la primera parte del año, la CEV advierte que «ya ha entrado en una senda de ralentización». Es más habla de un escenario «poco alentador» en la segunda parte del año debido a una demanda lastrada por el menor crecimiento global y el impacto negativo en el consumo y la inversión derivada de la alta inflación y a una oferta marcada por el encarecimiento de costes, desde los laborales a los energéticos y financieros. También a las «dificultades para encontrar personal cualificado».

Los empresarios de la Comunitat ven el vaso medio vacío y las perspectivas negativas se dan tras unos meses marcados por buenas y malas noticias. Lo positivo es que la Comunitat registró durante el segundo trimestre del año un crecimiento económico del 0,5 % (una décima por encima de la media nacional y cuatro más que la media de la zona euro), una situación impulsada por el «mayor dinamismo» respecto a los primeros meses en el consumo, sobre todo por parte de los hogares.

El gasto familiar tuvo mucho que ver en el buen momento que atravesaron actividades como hostelería o los servicios auxiliares, que tiraron del carro y provocaron que el sector servicios en su conjunto mostrara un tirón positivo. Eso sí, otra actividad clave de este sector, el comercio, perdió fuelle, aunque recuperó plenamente su actividad en verano.

Sin embargo, también hubo muchas sombras. Según la patronal CEV la inversión «ha evolucionado en peor medida, en particular la realizada en maquinaria y bienes de equipo». A ello se suma, además, un comercio internacional en «ralentización» a nivel global que ha provocado que tanto las exportaciones como las importaciones valencianas hayan retrocedido respecto a 2022, aunque no ocurre lo mismo con el superávit comercial, que mejora.

Un final de año "peor" para el azulejo

El informe que ha hecho público este viernes la CEV analiza también la situación del azulejo, el motor de la economía de Castellón. Así, y según la información trasladada por la patronal cerámica Ascer, los datos del sector se están viendo afectados por la «contracción de la demanda», mientras que se espera que en el segundo semestre «la situación pueda empeorar por los altos niveles de inflación en la mayor parte de los países estratégicos». Ascer avisa que la mayor parte de las empresas seguirán reestructurando su operativa y bajará la producción.