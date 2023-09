Colaborar con entidades sociales cuyo objetivo es prestar ayuda a los demás es una faceta que todo individuo debería probar a lo largo de su vida. ¿El motivo? Porque la experiencia no solo enriquece el alma, sino que te convierte en mejor persona y permite desarrollar una empatía hacia situaciones y contextos invisibles a muchos ojos pero reales y sufridos por muchos otros.

Y si hasta ahora has sido ajeno a estas causas pero sientes inquietud y dispones de tiempo y ganas --además de ser mayor de 16 años--, la Asociación Síndrome de Down de Castellón te brinda de oportunidad de formar parte de su equipo de voluntariado, gracias a la campaña Da el paso, contamos contigo, con la que inicia nuevos proyectos dirigidos a personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, que participan en programas que cuentan con la colaboración de personas voluntarias.

Entre las actividades en las que pueden participar las personas interesadas en ser voluntarias se encuentra el programa de ocio y tiempo libre, por el que, a través de diferentes grupos, los usuarios disfrutan de actividades inclusivas, variadas, divertidas y de calidad. Además, los voluntarios también pueden participar como personal de apoyo en actividades organizadas por el centro ocupacional, centro de día, el programa de formación y empleo o el área de atención psicoeducativa.

«Si ninguna de estas opciones se adapta a tus horarios, pero puedes proponernos algún taller o actividad que creas que será interesante y funcional para las personas usuarias, no dudes en ponerte en contacto y hacernos llegar tus propuestas de colaboración», señala el responsable del programa de Voluntariado, Jorge Lucerón.

Una experiencia enriquecedora

David Breva es voluntario desde hace dos años y participa como voluntario en el programa de ocio y tiempo libre, realizando tareas de acompañamiento en dichas salidas. «Ser voluntario, participar y colaborar te hace ver el mundo de la discapacidad y del síndrome de Down desde otro punto de vista, dejando de lado prejuicios y estereotipos. Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo», afirma Breva. Una tarea de compromiso social que hoy en día viven y comparten los 52 castellonenses que forman parte del programa de voluntariado de la asociación. Por ello, sus responsables hacen un llamamiento a la colaboración desinteresada y señalan que «todas aquellas personas que deseen conocer y descubrir el proyecto de voluntariado pueden acercarse a la sede de la asociación ubicada en la avenida Alcora, 32, de Castelló, o ponerse en contacto con nosotros a través del 964 251 427, redes sociales o enviando un correo electrónico a voluntariado@downcastellon.com». Toda ayuda será seguro bien recibida.

Por la inclusión social

Síndrome de Down de Castellón es una entidad sin ánimo de lucro provincial cuyo objetivo es promover acciones para lograr la inclusión social de las personas con dicha afección y/o discapacidad intelectual. A través de sus programas y servicios ofrece los apoyos necesarios para mejorar la calidad de vida de estas personas. La entidad cuenta con los servicios de centro de desarrollo infantil y atención temprana, formación y empleo, centro ocupacional, centro de día área de atención psicoeducativa, envejecimiento saludable, voluntariado, ocio y tiempo libre... y presta una labor encomiable a unas 300 personas de toda la provincia.