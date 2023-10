98 farmacias cooperan ante los problemas de suministro

Suma y sigue. La falta de suministro de ciertos medicamentos en farmacias de toda España, lejos de resolverse, se ha agudizado y la lista con bajo estoc sigue en escalada, con cifras récord: 929, según las últimas cifras de la Agencia Española del Medicamento, en su web de información on line CIMA, donde proyecta una fecha de resolución de cada incidencia que no siempre suele dar en el clavo.

En Castellón, la problemática -que se arrastra con más dolo desde principios de 2023 y agravado en verano- afecta sobre todo a: Fixaprost (colirio oftálmico para el glaucoma), Primperan (pediátrico, para vómitos y náuseas), Apocard (arritmias cardíacas), Victoza (diabetes), Ozempic (diabetes) y, más reciente, la Atomoxetina (para el TDAH, trastorno por déficit atención e hiperactividad).

«Vamos como locos buscando la atomoxetina. Solo hay dos marcas en el mercado y están todas agotadas. Nos piden todos los días. Son tratamientos muy largos que no se pueden interrumpir de golpe», indicó una farmacéutica. En España afecta incluso a pacientes oncológicos, algo que por ahora no ocurre en Castellón, según confirmaron desde la AECC y el Hospital Provincial.

Multifactorial

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Rosa Arnau, llamó a la «tranquilidad» aunque incidió en que «muchos sí son insustituibles, porque tampoco quedan otros con igual principio activo. No soy capaz de prever cuándo se solucionará. El problema es multifactorial: desde escasez de materias primas a la distribución o la política de precios. España tiene los más baratos de Europa y los fabricantes, no nos dejan desabastecidos, pero sí priorizan servir antes a otros países más rentables». Frente a este panorama, el uso de la red colaborativa Farmahelp, que se instauró hace un año en Castellón, se ha convertido en el último cartucho antes de tener que volver a derivar al paciente a su médico o especialista para que le recete una prescripción totalmente distinta, con la demora que supone.

Es un programa informático que busca en un área de influencia programada (dentro de la capital Castelló o entre municipios vecinos) qué farmacia puede tener un fármaco. La vocal de Farmacia del Colegio castellonense, Paula Lavall, detalló que «el ordenador se conecta a la aplicación y es como un servicio de mensajería instantánea. Se envía y llega una notificación con sonido. Si una botica lo tiene te avisa y, si el paciente lo quiere, se lo reservan y acude allí. Se evita el peregrinaje de farmacia en farmacia, en lugar de tener un grupo de Whatsapp o telefonear. A diario se están solucionando muchos problemas».

Rosa Arnau, presidenta del colegio de farmacéuticos «El sistema de alerta Farmahelp, activo desde hace un año, ha gestionado hasta 740 peticiones»

Boom de adhesiones en verano

Esta red colaborativa surgió por iniciativa del Consejo General de Farmacia. En Castellón, la pionera fue Forés García C. B., de Atzeneta, donde se instaló el 16 de agosto del 2022. Si en ese mes se sumaron ocho, este pasado junio se incorporaron 33 de golpe, y ya son en la actualidad 98 (un tercio del total, con 156 ordenadores activos). En un año en Castellón se han gestionado 740 peticiones de medicamentos y se han dado 9.762 interacciones entre las farmacias para ayudar a localizarlos. «La adhesión es voluntaria pero cada vez somos más. Es un beneficio para el paciente. El listado de medicamentos con problemas de abastecimiento es tremenda y va en aumento», agregó.

Por su parte, Lavall recordó que «si falta un fármaco desde hace tiempo y no hay sustituto, a veces el médico lo cambia por otro del mismo grupo pero a veces no hay alternativas terapéuticas. Entonces, Sanitat lo solicita como medicamento extranjero y se dispensa de forma controlada en el hospital». De cara a los próximos meses, recordó cómo el invierno pasado se rompió el estoc por una alta demanda de amoxicilina pediátrica en poco tiempo. «En lugar de dispensar amoxicilina pediátrica en jarabe, se pudo sustituir por sobres o comprimidos manteniendo dosis. Pero se requirió una autorización especial. No es lo habitual», concluyó.

«Las familias nos envían Whatsapp preocupadas y recurren al hospital»

No encuentran atomoxetina en las farmacias. Desde hace unos días, las familias de Castellón con afectados por Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), muchos de ellos población pediátrica, están haciendo llegar mensajes de preocupación a la asociación provincial que los representa. La portavoz de la entidad, Apadahcas, Teresa Saura, explica que la alerta es reciente y, en concreto, en el área de Salud de la Plana se están encontrando con diversos testimonios de afectados que les explican que es «imposible» conseguir este fármaco.

«Las familias, tras acudir a las farmacias en primera instancia, están comunicando la situación a los médicos del Hospital de la Plana de los problemas que tienen, de modo que les instan a ir hasta el centro hospitalario y se lo suministran directamente. Les dan la medicación», indicó.

Además, «las recetas, en lugar de ser para un tiempo prolongado, se están empezando a dar para solo un mes pero, al tratarse de pacientes crónicos, así no se soluciona nada, y, si no se resuelve pronto la falta de suministro de la atoxometina (cuyo nombre comercial más frecuente es Strattera), dentro de 30 días no habrá nada resuelto. Suele recetarse para cuando no está el factor hiperactivo, cuando solo está el de falta de atención», dijo.

Situación de estrés

La representante de Apadahcas subrayó que «convivir con la incógnita de qué ocurrirá dentro de un mes supone un añadido a unas familias que ya padecen un alto nivel de estrés con lo que supone la crianza de estos niños, por lo que los problemas de abastecimiento del fármaco son la gota que colma el vaso».

En opinión de Saura, la situación «se está convirtiendo en alarmante». «Como asociación nos ha entrado hace nada, esta misma semana, dicha problemática. La primera que nos lo comunicó fue una asociada con un hijo de 25 años. Han empezado a quejarse esta semana y de un día a otro van creciendo los testimonios».

La búsqueda de alternativas lleva a buscar otro tipo de presentación de dosis, «en 60 no se encuentra, y las cajas de 20 en algunas boticas, todavía». «En España se está pasando esta medicación a formato jarabe, para ser más fácil de dosificar en gotitas, que cuesta menos que tragar unas pastillas, pero aquí por ahora no», reseñó.

En el grupo de Whatasapp de familias de Apadahcas se han llegado a compartir consejos para hacer frente a la desesperación y la peregrinación por oficinas farmacéuticas, como este: «Llamad a la farmacia (X) de Benicàssim donde todavía es posible que queden existencias», pero en solo un día este rotativo contactó con la citada oficina y ya se ha agotado.