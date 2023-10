La demanda del máster de profesorado desborda la oferta de la UJI

La demanda para el máster universitario de Profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, FP yEnseñanzas de Idiomas desborda la oferta de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló y alimenta el crecimiento de la matrícula de castellonenses en las privadas y on line. A nivel nacional, el sector de pago acoge ya al 46% del alumnado del máster habilitante, obligado si quiere hacer carrera docente, antes conocido como CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica), de manera virtual o lejos de su universidad pública.

Y es que con la matrícula aún abierta hasta el 31 de octubre, ya hay lista de espera en 10 de las 12 especialidades que oferta la Universitat pública, con casos en los que la demanda triplica a la oferta, como en Artes Plásticas, con 10 plazas para 35 inscritos, 25 de ellos a la cola;o Informática, con 19 en espera de que falle algunos de los 15 inscritos; Inglés, con 44 aspirantes a 20 puestos, o los 35 de Español para 20 plazas, junto con los 25 de Música para 10 (ver gráfico). En total, la UJI oferta 180 plazas y la lista de espera con los datos provisionales suma otras 115.

Al máster, explican fuentes de la Jaume I, «accede estudiantado de diferentes titulaciones, muchas de ellas de un ámbito competencial no afín a la docencia». Es el posgrado con más plazas de la UJI, y aún así, se queda corto, atendiendo a las listas de espera. Y los estudiantes no sólo son de Castellón.Según la Memoria de la UJI 2022/23, el 80% fue provincial, y el resto se repartió entre la Comunitat (15%) y España (5%), de La Rioja al País Vaso o Madrid.

La privada entra en juego

Y allí donde no llega la pública, llegará la privada, para quien pueda permitírsela. Si en la UJI la matrícula tienen un precio por crédito de 12,79 euros, lo que la eleva a los 767 es una cifra que se aleja, y mucho, de la horquilla de entre 2.000 de la UNED, 2.300 euros de la Universitat Oberta de Catalunya, hasta 5.040 de laAlfonsoX El Sabio o 6.800 de la Isabel I. En el CEU-Cardenal Herrera, la universidad privada de Castelló, cuesta 4.830 euros, y en la Universitat Internacional Valenciana (VIU), 7.400 .

Un caso es el de la castellonense Alba Badal, que, tras terminar Magisterio y Ciencias del Deporte, no pudo entrar en el máster en la UJI y ha tenido que matricularse en la Universidad Europea, abonando casi 8.000 €. «En la Jaume I me quedé en lista de espera y después de dos cursos, me he matriculado on line;no puedo esperar más y, al final, he tenido que pagar una privada».«Debería haber más plazas en Castelló», señala Marc Vives, en el mismo caso, pero en la especialidad de Inglés.