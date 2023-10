Durante nueve días Torrevieja se convirtió en la ciudad más segura del mundo. El motivo no fue otro que la presencia de cientos de participantes en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos, en los que participaron agentes llegados de 30 nacionalidades distintas, que compitieron en 40 deportes. Entre todos estos sobresalió un bombero del Parque del Baix Maestrat ubicado en Benicarló, José Luis Carrión, que se colgó la friolera de 11 medallas de oro. Igual que el Rey Midas podía convertir en oro todo lo que tocara, este bombero consiguió subir a lo más alto del podio en 11 de las 12 competiciones en las que participó.

José Luis, nacido en la población valenciana de Turís hace 30 años, ha destacado siempre en natación. Tanto es así que llegó a competir como federado en categorías nacionales, pero llegó un momento en el que tuvo que priorizar su carrera como bombero, aunque sin aparcar por completo el deporte que tantas alegrías le ha dado y le sigue dando. Así recuerda sus primeras brazadas en una piscina: “A los cinco años me rompí la tibia y el peroné, y al tener que hacer deportes sin impacto empecé a nadar bastante ya con esa edad. Pronto comencé a competir y conseguí una beca de la Federación de Natación. Al tiempo empecé a trabajar como entrenador y así vine hace ya siete años a esta provincia, en concreto al Club Castalia Castellón al que pertenezco desde entonces”.

Como pez en el agua

No oculta el laureado bombero que “la prioridad ahora es el trabajo”, pero los resultados en Torrevieja suponen un espaldarazo al deporte al que ha dedicado media vida: “El año pasado ya conseguí buenos resultados en los Mundiales de Bomberos de Lisboa. En esta ocasión también había agentes de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil, y 11 medallas de oro es una pasada”. José Luis competía en ocho categorías individuales y cuatro por relevos. La única carrera en la que no resultó vencedor fue la de 100 metros braza: “Me ganó un policía. La braza no es mi punto fuerte como sí lo es la mariposa y el crol; sobre todo en media distancia”.

José Luis, que lleva dos años trabajando en el citado parque de Benicarló, no oculta que sus compañeros “están muy contentos con estos resultados; muchos no sabían que tenía este nivel de natación. A nivel absoluto ahora no destaco entre profesionales, pero si solo compito con bomberos y policías sí puedo sobresalir más”. Entre sus compañeros también compitió otro compañero en atletismo, y además un agente de la Policía Local de Onda, Santoja, se colgó el oro en judo en la categoría de 90 kilos. “El ambiente en el torneo fue muy bueno. No nos pagan nada, pero solo por la gente que conoces ya vale la pena ir”, concluye el de Turís, que seguirá entrenando como hasta ahora en la Piscina Olímpica ubicada junto al Centro Comercial Salera en Castelló, ciudad de adopción de un bombero que tiene en el agua a su mejor aliado por partida doble.