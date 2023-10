Una combinación de incidencias en la línea de alta velocidad entre Madrid y València ha supuesto la suspensión de la circulación de trenes, con el consiguiente perjuicio para los viajeros en pleno puente del Pilar. La mayor parte de los afectados son los usuarios entre las dos mencionadas ciudades, así como Alicante, pero también se han producido daños colaterales en Castellón. Esto se debe a que todos los trenes que circulan con la capital de España pasan por la vía afectada.

Un ejemplo de la incidencia es el sufrido por dos pasajeros. Mercedes Porres y José D'Oleo, que habían venido desde la República Dominicana a visitar a unos amigos en Castellón, y que este domingo tienen que coger un vuelo de regreso a su casa.

"Salimos en un Alvia desde Castelló a las 11.04 minutos, con destino a Madrid, pero a la altura de València nos indicaron que no podían seguir y hemos vuelto a Castelló; nos hemos quedado sin viajar", afirma Mercedes. En vez de ofrecer un sistema de transporte alternativo para llegar a su destino, volvieron al lugar de salida. Pasadas las 17.00 horas conseguían hablar con el servicio de atención al viajero de Renfe en Castelló. "Nos ofrecieron como alternativa salir en un AVE el sábado a las 6.00 horas, pero no tenemos garantías de que esté restablecida la línea", comentó José. Ante esta tesitura, decidieron comprar billetes de autobús para llegar a Madrid y asegurarse de que llegarán a tiempo de coger el vuelo al otro lado del Atlántico. "No nos fiamos de la solución dada", comentó. La compensación recibida es la devolución del dinero de los billetes. Seis horas perdidas y sin estar en Madrid, como era su intención.

Varios trenes afectados

Desde la compañía Renfe indicaron que la incidencia es debida a un problema del ente gestor de las infraestructuras ferroviarias, Adif, y que el primer AVE que salió de Madrid a Castellón pudo llegar al destino. No así con los demás servicios. Renfe no fue capaz de precisar cuántos trenes y cuántos pasajeros de la provincia han quedado afectados por esta situación. Si se consultan los horarios de la compañía pública de transportes, serían tres los servicios entre Madrid y Castelló, y cinco los de sentido inverso.

A ello se suman otros destinos que dependen de la línea averiada, como Gijón.

Devolución o cambio de fecha

Según detalló Renfe, la respuesta fue "contactar con los viajeros afectados para ahorrarles el desplazamiento hasta su estación de origen. Además, se les está comunicando que pueden cambiar su billete para viajar otro día o anularlo sin coste". Tan solo hubo como alternativa un servicio lanzadera de buses entre Albacete y Cuenca".

La incidencia no solo afecta a Renfe, sino al resto de líneas que operan entre Madrid y València, como Ouigo, uno de cuyos trenes quedó detenido en el trayecto. Renfe habilitó material vacío para rescatar a esos viajeros.

Nueva incidencia

Este caos recuerda al ocurrido el 23 de julio, cuando un incendio ocurrido en un punto de la infraestructura ferroviaria de València interrumpió por completo el tráfico. Fue justo el día de las elecciones generales, y en plena campaña turística de verano.

Ante estas situaciones, el vicepresidente de la patronal hostelera de Castellón (Ashotur), Luis Martí, valoró que "la conexión ferroviaria con Castellón es manifiestamente mejorable. Lo ocurrido hoy es una prueba de ello". Una situación "que perjudica nuestra imagen como destino turístico", añadió.