Castellón registra 11 denuncias de violencia machista cada día, lo que hace un total de 995 en el segundo trimestre del 2023. Las víctimas de malos tratos no dejan de aumentar y se han disparado un 34% en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de 652 a nada menos que 975. Así lo reflejan los escalofriantes datos hechos públicos ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Aunque las cifras demuestran que esta lacra no cesa, si hay un hecho esperanzador en el informe del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género es que el 67% de los casos de la provincia proceden de atestados policiales y sí cuentan con denuncia de la propia víctima. Y es que, como bien es sabido, uno de los grandes problemas en la lucha contra la violencia machista es que muchas mujeres no denuncian, bien por amenazas y miedo, por no poner fin a la relación o bien porque, sencillamente, creen que sus maltratadores aún pueden cambiar.

Aunque la concienciación social y los protocolos animan, cada día más, a las afectadas a denunciar estos hechos, en el segundo trimestre del año todavía hubo 87 mujeres que se acogieron a la dispensa de declarar contra su presunto agresor porque la ley así se lo permite si tienen una relación.

En un total de 267 casos los tribunales decretaron el sobreseimiento provisional al considerar que no estaba justificada la perpetración del delito denunciado.

La mayoría son españolas

En la provincia, el 65% de las víctimas son españolas, frente a un 35%, que son de origen extranjero. De nacionalidad rumana era Nicola Lupu, la única mujer asesinada este año en Castelló en el marco de la violencia de género. Su pareja, también del mismo país, la apuñaló y después, se quitó la vida ahorcándose.

Por lo que respecta a las condenas en materia de violencia de género, el 97,5% de los enjuiciados han acabado condenados --un tanto por ciento ligeramente superior al de Valencia, 95%, y Alicante, 89,5%--. Asimismo, los tribunales de Castellón ingresaron en prisión a cinco agresores como medida cautelar y dictaron 96 órdenes de alejamiento.

Los delitos más repetidos

Entre los delitos relativos a la violencia machista, destacan en Castellón las lesiones y malos tratos (548 supuestos), los quebrantamientos de condena o medidas cautelares, tales como la orden de alejamiento (429), aunque también hay dos casos de delitos contra la libertad sexual.