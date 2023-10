La federación de peñas taurinas de bous al carrer de la Comunitat calcula que al menos 820.000 personas diferentes acuden a los bous al carrer cada año en la Comunitat, lo que repercute en un impacto económico de 300 millones en positivo para la región. Según informan, el coste de la organización de los festejos es de 37 millones, por lo que se deduce, que por cada euro invertido en la organización de bous al carrer, se generan 8,10 € de riqueza económica.

Boom de socios

La federación de peñas taurinas de la Comunitat ha triplicado sus socios respecto al año anterior y se posiciona, así, como la federación taurina autonómica más representativa a nivel nacional. Hoy por hoy, más de 160 asociaciones de la Comunitat están inscritas en esta federación autonómica. A su juicio, la organización comarcal puesta en marcha a principios de año han dado sus frutos.

La decisión de acercar la federación a las peñas a través de la figura del delegado comarcal es la clave del éxito del aumento de asociaciones federadas , ya que esta red informa de manera directa a todas las entidades de las novedades, de los cambios normativos, de las formaciones a los voluntarios taurinos y de la actualidad. "El equipo directivo estaría preparado para ganar la champions", declara el presidente de la federación de peñas Germán Zaragoza.

Los retos para la temporada

Asimismo, el colectivo encara el invierno con una buena perspectiva de futuro a sabiendas de que hay mucho trabajo que hacer para mejorar la normativa autonómica, dotar a todos los aficionados de una tradición con mucho futuro en cualquier localidad.

El mayor logro en 30 años

Según han señalado, a ojos de los aficionados el logro más importante de los bous al carrer en las 3 últimas décadas ha sido la solución al problema de los seguros que a través de la Federación y la Asociación en defensa de las tradiciones de bous al carrer, que propusieron a las Cortes Valencianas en diciembre de 2022 para que el servicio valenciano público de salud se hiciera cargo del importe no asegurado por las aseguradoras, aprobado por el 75% de los votos a favor de les Corts, con la recuperación del bou embolat en localidades donde los seguros no cubrían estos festejos en pueblos tan tradicionales como Puçol , Gilet, Paiporta etc.. y generando la seguridad jurídica que todos los organizadores de bous necesitaban.