Los hoteles de Castellón se plantan ante la nula rentabilidad del Imserso

Los hoteles de Castellón siguen sin sumarse al programa del Imserso a menos de dos semanas de que se pongan en marcha las ventas en las agencias ante la nula rentabilidad que ofrecen las condiciones impuestas por Ávoris, la empresa adjudicataria de gestionar la iniciativa estatal de viajes sociales para mayores.

Los establecimientos hoteleros de la provincia que suelen participar en el Imserso son alrededor de una decena y se concentran en municipios del litoral como Peñíscola, Orpesa o Benicàssim. Por ahora han optado de forma individual aunque generalizada por no adherirse hasta que mejoren las condiciones económicas, como confirman fuentes de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) y de Hosbec, patronales ambas del sector. Ahora bien, no existe una posición sectorial sobre la decisión de participar o no.

Situación agravada por los costes

La denuncia de la falta de rentabilidad de estos viajes desde el sector se arrastra desde años atrás, si bien se visto agravada ante el incremento generalizado de los costes. En concreto, según el vicepresidente de Hosbec, Javier Gallego, el precio de salida que oferta Ávoris para la nueva temporada parte de los 23,50 euros con el IVA incluido por plaza en régimen de pensión completa --desayuno, comida y cena--. También se prestan servicios adicionales que establece el programa como asistencia médica o actividades.

«Desde Hosbec encargamos un estudio a la Universidad de Alicante que concluyó que los costes mínimos son de 30,25 euros por persona y noche en pensión completa», aseguró Gallego, cuya entidad participa en la comisión negociadora del Imserso en busca de una solución a la problemática.

El mínimo para "empezar a pensarlo"

En este sentido, los alojamientos cifran en alrededor de 26 euros por plaza el «mínimo» a percibir, hacia lo que ya «se está avanzando», según el vicepresidente de Hosbec. Ahora bien, la tardanza pone sobre la mesa que se posponga la participación de los alojamientos de la provincia: «Cabe la posibilidad de que los hoteles decidan no trabajar hasta la segunda fase, cara a marzo», avisa.

El responsable de Alojamientos de Ashotur, Francisco Ribera, coincide en la barrera de los 26 euros para «empezar a pensarlo», pues «al menos tenemos que cubrir los costes», ya que «la tarifa que se está ofreciendo es insufrible». Como apunta, «lo que no queremos es perder dinero, pues a algunos les sale más barato cerrar que seguir abiertos con el Imserso», incidiendo en el «enfado» existente en el sector.

Ribera achaca todo a las «ofertas a la baja que hace la empresa adjudicataria --en este caso Ávoris-- en el concurso público para asumir la gestión del Imserso, siendo al final el perjudicado de esa baja el prestador del servicio, como los hoteles, al pagarle un precio inferior para asegurar rentabilidad».

El caso de la provincia no es único. Alojamientos de otros destinos como Benidorm, Almuñécar, Ibiza o Salou, han manifestado su negativa a participar en el Imserso con las condiciones ofrecidas. El día 28 arrancan las ventas, pero muchos hoteles mantienen su adhesión aún en el aire.