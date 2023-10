¿Hasta cuándo durará el 'veroño' en Castellón? El calor se mantendrá durante unos días más en la provincia de Castellón, al menos hasta el viernes, según explicaron este lunes los expertos a Mediterráneo.

Como explicó el catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I, José Quereda, la temperatura sobre la superficie del mar mediterráneo se sitúa en torno a los 24 y 25 grados, lo que supone dos grados por encima de los valores normales. No obstante, matiza, «la atmósfera está tratando de normalizar su dinámica» con la aproximación de masas de aire polar sobre la Península.

El miércoles el día más cálido

De momento, la semana arranca con temperaturas de 24-25 grados, incluso el miércoles se esperan incluso superiores, con vientos de poniente moderados o fuertes persistentes, señala Quereda. De hecho, José Ángel Núñez, de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que mañana miércoles podrían superarse los 30 grados. «Estas masas de aire que nos llegan de poniente, además de templadas en origen, se recalientan a su paso por la península y llegan cálidas a nuestro litoral», ejemplifica Núñez.

¿Y las lluvias?

Aunque las últimas jornadas los castellonenses han tenido que desempolvar los paraguas, como explica Núñez, esta configuración hace que no se espere mucha lluvia. «El jueves por la tarde y viernes de madrugada será cuando más generales sean las precipitaciones, sobre todo en el interior de la provincia, aunque no se espera que den lugar a especial adversidad, pues con viento de poniente no suelen ser intensas», detalla este experto de la Aemet.

Bajada de las mínimas

El experto de la Jaume I agrega que las máximas bajarán a 20 grados de cara al sábado y domingo. Este cambio de tiempo se notará especialmente en las mínimas, que podrían situarse por debajo de los 15 y 16 grados en la costa el fin de semana y siete y ocho en el interior a partir del viernes.

Asimismo, Quereda señala que la llegada del episodio lluvioso el viernes se producirá como consecuencia de la profundización de una vaguada de aire polar sobre la Península.