El conflicto con el Imserso pone en riesgo hasta 500 empleos en Castellón

Las patronales Hosbec y la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) estiman entre el medio millar y los 200 los puestos de trabajo que dependen del Imserso en la provincia, ya que no existen informes oficiales al respecto. Una cifra que puede aún verse incrementada con los empleos indirectos, ya que el programa contribuye a generar actividad en el sector turístico pero también en otros como puede ser el comercial durante la temporada baja.

La solución para evitar el impacto del conflicto en el mercado laboral castellonense, ya castigado por la situación que atraviesan otros sectores como el azulejo, pasa por alcanzar un acuerdo entre los establecimientos y Ávoris. La reivindicación de los hoteles busca mejorar la oferta de salida de la adjudicataria que ascendía a 23,50 euros IVA incluido por persona y noche en régimen de pensión completa, incluyendo desayuno, comida y cena.

El punto de consenso se encuentra a partir de los 26 euros por plaza, tal y como indicaron desde las patronales a este diario. Desde este precio los hoteles de la provincia se plantearían su participación en el Imserso en lugar de priorizar el cierre o la captación de clientes a través de vías alternativas que existen en el mercado. De hecho, desde Hosbec aseguraron incluso que ya se está avanzando en las negociaciones en las que participan hacia este punto.

Ahora bien, el tiempo juega en contra. La fecha de comercialización de los viajes para mayores está fijada para el 28 de este mes, dentro de apenas diez días. Esto deja escaso margen para que se materialice un acuerdo. De no llegar al consenso, los turistas no podrán reservar por ahora sus vacaciones en Castellón. Este escenario resulta plenamente factible según fuentes del sector y, de hecho, algunos alojamientos barajan incluso sumarse directamente al programa en una segunda parte, cara al mes de marzo, atendiendo una vez más a tratar de buscar la rentabilidad con la participación en el Imserso.

Las agencias de viajes, sin información a solo diez días

Las agencias de viajes de Castellón constituyen otra pieza clave en el programa del Imserso más allá de los hoteles al ser la puerta de entrada de gran parte de las reservas de vacaciones que realizan las personas mayores que son beneficiarias.

Según explica el responsable de Viajes Tirado y presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes, Diego Tirado, por ahora carecen de información alguna a falta de apenas diez días de arrancar las ventas, el 28 de octubre. «Solo sabemos cuándo arranca la comercialización.

Ávoris no nos ha pasado ni siquiera los destinos que podremos vender», explica Tirado, añadiendo que «por no tener no tenemos ni el programa informático, que también será diferente al ser una nueva empresa la adjudicataria». «La gente pregunta, pero por ahora poco podemos ayudar», señala el presidente de la patronal, quien apunta que son muchos los jubilados que aún no han recibido la carta de acreditación.

Las agencias de viajes también desconocen la comisión que percibirán finalmente por cada reserva. El año pasado dicha cuantía estaba fijada en 14,50 euros: «Esperamos que se mantenga lo que cobraremos, aunque tampoco sabemos nada», arroja Tirado.