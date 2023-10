El futuro solo es renovable. La crisis energética que en Castellón ha puesto contra las cuerdas al sector del azulejo, la principal industria de la provincia y de la que dependen más de 60.000 empleos directos e indirectos, ha evidenciado que la descarbonización de la economía es más urgente que nunca. Lo es para rebajar la factura que las familias afrontan en conceptos como la electricidad o la gasolina, pero también para mejorar la competitividad de las empresas y hacer de Castellón un territorio capaz de atraer nuevas inversiones. Pero en Castellón buena parte de los proyectos de energía solar fotovoltaica (sobre todo las megaplantas solares previstas en localifdades como les Coves de Vinromà, Vilafamés o la Vall d'Uixó, Xilxes y Moncofa)) cuentan con un importante rechazo social. Y los promorores avisan: la única forma que tiene la industria de abaratar costes es con las renovables que, además, son claves en la lucha contra el cambio climático.

De esta y otras muchas cuestiones se ha hablado en la mesa redonda 'Territorio, energía y los nuevs retos ambientales' que se ha celebrado este jueves en el V Ecoforum que organiza Mediterráneo. Moderada por Ángel Báez, director del periódico, ha contado con la participación de Antoni Llorens, CEO de EnerHi y Maio Araya, fundador y CEO de Blue Plasma Power.

Con sede en Vila-real y dedicada a la valorización de residuos orgánicos a productos de alto valor añadido, la startup Blue Plasma Power (BPP) es una empresa con tecnología propia patentada y que se basa en la venta de plantas Waste-to-Profit capaces de convertir material de desecho orgánico, no reciclable (como plástico, biomasa, aceites, textil, espumas, etc.) que irían al vertedero, en productos de alto valor añadido (productos bio o eco, según el residuo utilizado), de manera eficiente y rentable, con cero huella de carbono.

Fundada en 2010 por Mario Araya, los incios de esta compañía fueron dos proyectos para crear una planta piloto preindustrial. Se trata de Urbanrec H2020, iniciado en junio de 2016 y cuyo objetivo era reutilizar y valorizar la basura voluminosa en un biolíquido denominado metilal/polimetilal, y el proyecto Life Ecomethylal, iniciado en septiembre de 2016, y cuya meta era valorizar los residuos plásticos y convertirlos de forma rentable en un biolíquido denominado ecometilal, de alta calidad, el cual sería utilizado para consumo como agente espumante, disolvente o biocombustible.

Proyecto de planta en Países Bajos

Tras la incorporación de nuevos socios a la empresa, BPP está desarrollando un proyecto para convertir el residuo no reciclable en hidrógeno verde. De hecho, la startup en fase de negociación con inversores para construir una planta en los Países Bajos. "Mi sueño era no centralizar todo el proyecto en una sola provincia y que cada conmunidad o país fuera caoaz de procesar sus propios residuos", ha explicado Araya que ha mostrado su esperanza de que esta tecnología se pueda replicar en todo el planeta.

Tras la exposición del fundador de BPP, el CEO de Enerhi ha defendido el papel determinante que juegan las renovables en la descarbonización de la economía y en la lucha contra el cambio climático. "No se me ocurre nada más relevante para el territorio que parar el calentamiento global y esto no se ha tenido en cuenta en el debate. Como tampoco la necesidad de tener soberanía energñetica y dar respuesta a los retos que plantea, por ejemplo, la producción de hidrógeno verde", ha argumentado.

Antoni Llorens ha querido dejar muy claro que "para que la industria cerámica logre abaratar sus costes y la refinería no cierre" son necesarias las plantas fotovoltaicas ". Y para obtener energía limpia que produzca hidrógeno verde Castellón solo tiene dos caminos. "Que esta energía venga de fuera a través de una línea de muy alta tensión o que se produzca en nuestro territorio", ha dicho.

Llorens ha explicado que los promotores de las plantas solares "pelean contra cada realidad local" y ha lamentado los pocos proyectos en los que hay consenso. "Detrás del lema renovables sí, pero no aquí está el de renovables sí, pero no aquí", ha descrito.

Tanto Llorens como Araya han asegurado que los proyectos de renovables y la aplicación de la tecnología para valorizar los residuos orgánicos son rentables. "Nuestras plantas se amortizan en menos de 4 años", ha dicho el CEO de BPP que ha ahondado en que, además de ser rentables son sostenibles. Y, desde el punto de vista del empleo, ha afirmado que por cada MW eléctrico producido se generan siete puestos de trabajo.

Rentabilidad en el territorio

Por su parte, el responsable de EnerHi ha insistido en que las plantas fotovoltaicas son rentables tanto para el promotor como para el territorio. Y ha puesto varios ejemplos. "Una planta de unos 100 MW necesita de unos 300 trabajadores en la fase de construcción y, después y a lo largo de su vida útil, de no menos de 25 personas". Para los ayuntamientos, los huertos solares también son una fuente de ingresos. "En el proyecto de Nules el ayuntamiento hubiera ingresado en concepto de IBI 600.000 euros anuales", ha afirmado.

Llorens ha lamentado el retraso en la tramitación de plantas de renovables en la Comunitat Valenciana y ha tendido la mano a los colectivos que se oponen a la instalación de grandes poroyectos fotovoltaicos. "Seguro que si nos sentamos en la misma mesa al final lo que nos diferencia no es tanto", ha asegurado. Y ha lanzado una afirmación. "Las renovables cambian el territorio. En Extremadura, por ejemplo, lo han entendido perfectamente y a cambio han desarrollado toda una actividad industrial ligada a la energía limpia".