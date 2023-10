Un total de 105 millones de euros es la inversión que dedica PortCastelló a la sostenibilidad. Así lo ha cuantificado este jueves el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, durante su intervención en el Ecoforum, en su primer acto después de tomar oficialmente posesión en el cargo este miércoles.

En concreto, esos 105 millones que la institución destina a la descarbonización se dividen en 7,3 millones en la tecnología OPS (Onshore Power Supply), para que los buques puedan conectarse a la red eléctrica sin hacer uso de sus motores auxiliares, eliminando la gran emisión de gases de efecto invernadero durante su estancia en el puerto; 6,5 millones en actuaciones en materia de sostenibilidad y energía; y 91,2 millones en las ambiciosas obras para desarrollar el acceso ferroviario.

Como punto de partida, Ibáñez parte de una máxima. "La sostenibilidad ya no es una opción, es absolutamente una obligación. No ser sostenibles va a resultar caro, serlo va a resultar costoso, que no son dos términos iguales", ha esgrimido, aunque eso sí, pide las mismas normas para todos.

Paquete 'Fit for 55'

Uno de los aspectos en los que más ha hecho hincapié en su intervención es el paquete de medidas Fit for 55, un marco normativo aprobado por la Unión Europea en julio del 2021 para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (lograr reducir en el 2030 el 55% de las emisiones y que en 2050 las emisiones netas sean nulas).

Y una de sus particularidades es que introdujo el transporte marítimo dentro del paquete normativo, lo que ha supuesto "una situación de incógnita para el sector y eso va a tener un gran impacto". Hasta el punto de que va a suponer "pagar un precio de entre 150 y 500 euros más por contenedor".

La polémica, a su juicio, es que este paquete de medidas solo afecta a Europa. "Y ese es el primer error. La descarbonización debería de ser global. No podemos parcelar normativamente algunas zonas y dejar libres otras", ha defendido.

"La sostenibilidad es una obligación. No cabe ni la duda ni la opción. Pero con el marco común para todo el mundo por igual", ha aseverado Ibáñez.