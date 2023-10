La Universidad Ceu Cardenal Herrera ha inaugurado este jueves el curso académico, en el que cuentan con 1.300 alumnos matriculados, 332 de ellos de nuevo ingreso y cerca de 300 de primer curso. El rector de la Universidad, Higinio Marín, ha señalado que "en nuestra universidad no promovemos la puesta en marcha de ‘títulos a granel’, sino de calidad.

Esta universidad imparte las titulaciones de Educación Infantil, Educación Primaria, además de los dobles grados; Enfermería, Medicina y Gastronomía, así como Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (que se puede cursar junto al Diploma Universitario de Especialización en Gestión y Dirección Deportiva o como Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte más Educación Primaria).

En el acto, el obispo de la diócesis de Segorbe Castellón, Casimiro López Llorente, ha bendecido las instalaciones de la nueva biblioteca, de casi 1.000 metros cuadrados. El rector, Higinio Marín, ha destacado que las universidades nacieron en torno a las bibliotecas y destacó que son unas instalaciones amplias, bien dotada y luminosa, confiando en que los alumnos estudien lo muchísimo que nuestros profesores les exigen. Ha destacado que responde a una demanda de los propios estudiantes.

Instalaciones

Marín ha destacado las instalaciones de "primerísimo nivel" con que cuenta el CEU Cardenal Herrera en Castellón así como el ambiente de familiaridad de trato propio de centros pequeños. “La mejor universidad es la que más exige y al mismo tiempo consigue que los alumnos tengan mejor resultado, y creo que esas dos cosas distinguen el CEU”, ha destacado Marín, quien también ha destacado que "en nuestra universidad no promovemos la puesta en marcha de ‘títulos a granel’, porque nos demoramos en consolidarlos, generando un claustro de calidad. Y a pesar de no ofrecer un gran número de títulos, contamos con numerosos estudiantes en nuestras aulas”, ha afirmado el rector, quien destacó la importancia de que una institución privada como el CEU tiene alumnos de más de una veintena de nacionalidades, de larga estancia, refiriendo el impacto no solo económico, sino también social y cultural.

Marín se refirió, asimismo, a la naturaleza de la CEU UCH, perteneciente a una fundación sin ánimo de lucro, que se sostiene con sus propios recursos y no requiere de ayudas de los poderes públicos, más allá de “equidad e igualdad de trato”. Una universidad, con campus en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, que realiza una gran inversión en becas para sus estudiantes: “El curso pasado se invirtieron 6.200.000 euros en este concepto. Uno de cada tres estudiantes de la CEU UCH disfrutaron de algún tipo de beca”, ha destacado.

Respecto a la posibilidad de incrementar la oferta de plazas de cara a próximos cursos, señaló que "esperamos tener una acogida amistosa y favorable por parte de la administración; ahora sí".

Más de 20 nacionalidades

En su discurso, el director del campus de Castellón, José María Mira de Orduña, ha apelado a que la misión de la Universidad es dialogar, hacia dentro con sus alumnos y hacia fuera con el resto de la sociedad y que si dicho diálogo fructifica se irán generando vínculos. Agradeció la confianza depositada por las 1.300 familias y mencionó la titulación de Gastronomía como la más internacional, con alumnos de 21 nacionalidades, a los que hay que incluir la española. Destacó la formación integral del alumno en con propuestas que ayudan a mejorar el mundo con la dignidad de la persona en el centro y la comunicación y divulgación de dentro a fuera de las aulas.

Destacó que aunque principalmente los alumnos foráneos se alojan en Castelló, también lo hacen en otros municipios como Benicàssim, Burriana, Nules o Vila-real.

Agradeció la labor de personas como María Ripollés, que llevan años trabajando por consolidar las prácticas voluntarias, especialmente aquellas que aúnan aspectos técnicos y solidarias. También la puesta en marcha de programas de acreditación de competencias e itinerarios de aprendizaje solidarios, como el que coordina la vicedecana de salud, Paula Sánchez, entre profesores y alumnos de Enfermería. Otro ejemplo, es Mabel Marín, que en su asignatura Trastornos del Desarrollo, y Alta Capacidad, en lugar de limitarse a explicar en el aula cómo educar a niños y niñas con altas capacidades, trastornos del espectro autista o hiperactividad, envía a los estudiantes a conocer de primera mano los casos en entidades como la Asociación Castellonense de Altas Capacidades Acast, la Asociación de Trastornos del Espectro Autista Teacas o el proyecto sambori de Caritas, el club Adaponda de Onda con chavales con diversidad funcional, la asociación Afaniad de La Vall d'Uixó o Cruz Roja en Betxí.

En el acto también ha intervenido, así mismo, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Castellón, María España, que ha destacado el prestigio internacional de la Universidad CEU Cardenal Herrera, así como su compromiso con una formación ética y de calidad.

Premios CEU

Durante el acto de inauguración del nuevo curso académico, el CEU de Castellón ha reconocido la labor y trayectoria de una selección de profesores, personal, estudiantes y antiguos alumnos, así como a diversas personas a instituciones de la sociedad castellonense, en los ámbitos de la educación, la salud, el deporte y la gastronomía.

Este año los premiados han sido las Escuelas Pías de Castellón, el Vila-real Básquet Club y el Esportiu Bàsquet Vila-real, así como el presidente del colegio de enfermeros y enfermeras de Castellón -y profesor de Enfermería del CEU-, Paco Pareja.

La universidad también ha reconocido los logros del chef y antiguo alumno de Gastronomía Jorge Lengua, así como de otra antigua estudiante de Magisterio Paloma Bellés, cofundadora de Somnia, un centro psicoeducativo en Culla que acaba de ser galardonado en la decimocuarta edición de los premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres del ámbito rural por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Finalmente, el CEU de Castellón ha premiado la vocación médica y la capacidad de reacción de un grupo de estudiantes de Medicina (Paula Dolz, Fernando Esteller, Guillermo Landete, Blanca Rupérez, Tomás Vidal y Alika Zhadanova) que, guiados por sus profesores Marisa Peris y Víctor Gaya, asistieron a un compañero en una situación de urgencia en el aula.

La biblioteca Este nuevo espacio cuenta con una sala general de estudio con más de 200 puestos; ocho salas de estudio en grupo con 83 puestos; una sala de estudio intensivo, enfocada especialmente a los estudiantes que están preparando el MIR o el EIR, con 35 puestos; y dos despachos de investigación con capacidad para cuatro personas. Además del despacho destinado al personal y los dos depósitos, la nueva biblioteca cuenta con una zona de descanso que incluye una colección de literatura. Actualmente, la Biblioteca-CRAI del CEU de Castellón alberga cerca de 4.500 volúmenes, aunque los estudiantes acceden a los fondos de las bibliotecas CEU de toda España, así como a numerosas colecciones digitales de libros y bases de datos de las áreas específicas de cada titulación.

Asistentes

Al acto han asistido una nutrida representación institucional, social y cultural, como la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, la de Almassora, María Tormo; alcalde de Vila-real, José Benlloch, el empresario Manuel Colonques, el comisario jefe principal de Castellón, Emilio Romero, representantes de la Guardia Civil, el subdelegado de Defensa en Castelló, Luis Manuel Monzó, además del propio obispo, entre otros.