El Hospital General de Castellón cuenta con la única cámara hiperbárica pública de la Comunitat Valenciana. La Unidad lleva en funcionamiento desde finales del 2001, aunque se inauguró en 2002. Desde entonces lleva realizadas alrededor de 13.000 sesiones. Así lo explica Francisco Llopis, responsable de la Unidad de Terapéutica Hiperbárica (UTH) del General, que señala que se están realizando una media de 400 al año, aunque bajó en los primeros años de covid.

Llopis señala que los tratamientos pueden ser agudos. Es el caso de los disbarismos o accidentes de buceo, en los que se requiere realizar varios tratamientos (3-5-7) por intoxicaciones por monóxido de carbono (2-3) o infecciones necrotizantes (3-6). También existen tratamientos ambulatorios, que pueden llevar 15, 20 o 30 tratamientos.

Testimonio de una usuaria

Ana Collado es una usuaria de la cámara hiperbárica. El 23 de srptiembre sufrió "una sordera súbita en una inmersion de buceo. Me salí y había perdido el oído por completo". "Los otorrinos me evaluaron. En la Fe no encontraron ninguna otra lesión y me remitieron aquí a ver si con esta terapia me podía recuperar", añade. "Hoy (viernes para el lector) es la quinta sesion y ya oigo", afirma. "No bien del todo pero he recuperado audición; se me han ido los zumbidos y he notado mucha mejoría". En el interior de la cámara, señala, "yo me llevo un libro y leo porque estamos 90 minutos con una mascarilla de oxígeno". "De momento haré 10 sesiones y luego reevaluarán", añade. En el interior, explica, "siento presión. Es la misma presión que sientes en los oidos cuando bajas a bucear y tratas de compensar lo sientes ahi dentro pero no sientes nada diferente en el resto del cuerpo. A mí me da un poco de sueño", añade.

En el interior de la cámara

En el interior de la cámara hay unos seis pacientes, aunque pueden llegar a ser ocho. Durante los peores años del covid, se redujo el número de pacientes por sesión, debido a que había que mantener las distancias. Hoy en día siguen las precauciones, por ejemplo, si hay alguien con síntomas como fiebre no entra. "Las sesiones duran entre 90 y 100 minutos, hasta las 2 horas diarias", explica Llopis. Pero en el interior los pacientes no están solos. Hay un profesional sanitario controlando desde dentro y otro lo hace desde fuera. Hay una especie de exclusa para separar el interior y el exterior y hacer la descompresión.

Sesiones de buceo

Una de las aplicaciones de la cámara es cubrir los disbarismos, como accidentes de buceo. En la Comunitat se realizan unas 15.000 inmersiones al año. La UHT de Castellón cubre la disponibilidad de cámara hiperbarica para todas las empresas que tienen buceadores. Por ejemplo, el Puerto de Castellon, Valencia y Alicante, las piscifactorías, refinerías de Castellon y Tarragona e incluso Murcia.

Otras aplicaciones

Además de disbarimos como accidentes de buceo, otras aplicaciones de la terapia hiperbárica son las embolias gaseosas, intoxicaciones por monoxido de carbono, también tratamientos para regenerar tejidos tras efectos adversos de la radioterapia, infecciones necrotizantes...

Aplicaciones deportivas

La terapia hiperbárica tiene también aplicaciones en medicina deportiva. Puede contribuir desde a la recuperación despues del partido a acelerar la curación de lesiones traumatologicas. De hecho, explica Llopis, "la gente que viene con fracturas complejas y no puede entrar a quirófano hasta que se les deshincha puede recibir este tratamiento para poder entrar a quirófano en mejores condiciones, lo que mejora la supervivencia y efectividad y disminuye el tiempo de estancia", añade.

Diploma de especialización

La Universitat Jaume I ofrece un diploma de especialización en Medicina Hiperbárica y Subacuática. Este diploma, de los pocos ofertados en España, cuenta con alumnos de América, Portugal, Marruecos, con una formación práctica.Según explica el doctor Francisco Llopis, por ejemplo, el decano de la facultad de odontología de la Universidad de Yucatán participa en una estancia de la UJI para aplicar la hiperbárica a la odontología tras una radioterapia, ayudando a reparar tejidos como paso previo a los implantes.