«Desde Compromís queremos ser la mejor oposición al peor gobierno»

Exconseller de Educación, síndic adjunto de Compromís y referente claro de la formación en Castellón, Vicent Marzà, critica con dureza y sin tapujos al Consell de PP y Vox, mientras quita hierro a las disensiones internas en su marca y asegura que trabaja por la unidad, no por promoción personal.

-Vamos camino de los cinco meses desde el 28M y son cien días ya desde la constitución del nuevo Consell de PP y Vox ¿cómo se vive desde Compromís la salida del ejecutivo autonómico y de tantos municipales en este momento?

Es evidente que nos gustaría poder seguir mejorando la vida de los castellonenses en la Generalitat y en muchos más municipios. Pero desde el día después de las elecciones nos hemos puesto a trabajar para ser la mejor oposición al gobierno del negocio del PP y el odio de Vox, para que sea un paréntesis de cuatro años. También es cierto que en las comarcas de Castellón tenemos más concejales, más votos i más alcaldías de Compromís que en la anterior legislatura y eso hay que ponerlo en valor. No ha sido por una bajada de Compromís que en Castellón no tengamos más ayuntamientos de izquierdas.

¿Cómo valora el nuevo Consell?

Son dos gobiernos, es un desastre. Vox hace ruido con su odio: censurando libros, negando la violencia de género o quitando ayudas a la cultura que no les gusta, y el PP está al negocio, a su negocio particular: el conseller de Educación gestionando una empresa inmobiliaria mientras genera el mayor caos de inicio de curso o el de Sanidad con participaciones en empresas que pagaron tramas de corrupción mientras privatiza servicios. Y así todo, es que tienen hasta una directora general en medio ambiente sancionada por vertidos ilegales y nombraron a un cargo condenado por violencia de género en justicia. Son un caos y un peligro para la mayoría trabajadora y honrada de los castellonenses.

¿Qué objetivos tiene marcados la coalición desde la oposición?

Fiscalizar al gobierno, ser la mejor oposición al peor gobierno, destapar sus acciones en contra de la mayoría y a favor de sus intereses particulares y defender todo lo que se ha avanzado socialmente y económicamente con nuestra acción de gobierno. Defender los intereses de Castellón: la industria cerámica y sus empleos, el entorno rural y la lucha contra la despoblación, más y mejores inversiones para nuestras comarcas. Y evidentemente presentar propuestas en positivo para seguir mejorando la vida de los ciudadanos. Somos una oposición contundente, útil y propositiva.

La pugna interna, que no es nueva, entre Més e Iniciativa se ha agudizado con el nombramiento de Morera como senador, mientras el castellonense Carles Mulet insiste en reclamar el puesto para su partido ¿cómo ve la situación?

Creo que ha habido más ruido que problema real. No creo que importe mucho si el senador es uno u otro (a mi al menos me parece un debate estéril), lo más importante es que defienda los intereses de quien nos ha votado y tanto Mulet estos ocho años cómo Morera ahora lo han hecho y lo harán muy bien. Compromís estamos funcionando con normalidad más allá de reacciones personales que humanamente puedes comprender, pero que colectivamente no aportan nada.

El propio Morera ha dicho que hace falta una renovación profunda en Compromís ¿está de acuerdo? ¿En qué dirección?

Creo que ahora es el momento de, al mismo tiempo que trabajamos sin descanso por representar a los castellonenses de la mejor manera posible, hacer una reflexión profunda y colectiva para poder sumar a mas gente al proyecto sin perder nada de lo que somos. Ahora mismo somos la única formación de izquierdas, valencianista y ecologista con representación en Les Corts y mucha gente se ha quedado sin que su voto tenga representación: tenemos que ser su voz también y avanzar juntos para tener una izquierda valenciana mucho mas fuerte y útil. Si alguien puede hacer eso, somos Compromís.

¿Ha llegado el momento de abordar la unificación de las formaciones que integran la coalición en un solo partido? ¿Puede ocurrir en el escenario del congreso que parece que va a adelantarse a principios de 2024 tras la salida de Micó para ir a Madrid?

Quiero que nuestro congreso sea el momento perfecto para refundar nuestro espacio manteniendo a todos los que lo forman y sumar a toda la gente de izquierdas que hasta ahora no se ha visto implicada en nuestro proyecto. Esa refundación tiene que profundizar en la unidad de acción política de nuestro instrumento y abrirlo a la participación de mucha más gente. Para ello hace falta autocrítica, análisis sincero y estar abiertos a aportaciones de nuestra gente y de gente que hasta ahora no ha militado en Compromís.

Usted es un referente claro de Més y Compromís en Castellón ¿se ha trasladado el malestar interno a este territorio?

No. De hecho aquí trabajamos en equipo gente de diferentes militancias e independientes y igual por eso hemos subido en concejales en la provincia. Tenemos mucho que mejorar, muchísimo, y estamos en continuo proceso de análisis i autocrítica, pero un tema sobre el que no tenemos ninguna duda la gente de Castellón es en que todos vamos a una.

¿Se plantea convertirse en el referente autonómico en clave interna o al menos postularse para líderar la marca? No solo en Mes, sino en Compromís…

Los congresos de los partidos demasiadas veces van de cosas personales y pocas de ser más útiles a la ciudadanía, eso a mí no me gusta nada. Voy a contribuir a caminar hacia un proyecto de unidad popular, de unión de los valencianistas, de la gente de izquierdas que no se conforma con maquillar el sistema y quiere avanzar en derechos para la mayoría social, nítidamente feminista y que se toma en serio el cambio climático. Trabajo en sumar y aglutinar, no en mi proyección personal.

Estamos en una situación de complejo impás en el ámbito del Estado ¿cree que habrá Gobierno o nuevas elecciones?

Nuestra apuesta es clara: tiene que haber un gobierno de progreso social que represente la plurinacionalidad y diversidad del Estado. Que defienda los intereses de los castellonenses, de todos los valencianos, y eso pasa por un gobierno que acepte las propuestas de Compromís.