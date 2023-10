Elsa Punset, psicóloga, divulgadora científica, hija de Eduard Punset, conferenciante y escritora estará este jueves en Castellón. En concreto, ofrecerá su conferencia 'Propuestas para estos tiempos extraordinarios' con motivo del acto inaugural del curso del Club de Recursos Humanos de Castellón. Será este jueves día 26 en el Paranimf de la Universitat Jaume I a partir de las 19.00 horas. Antes de su visita a Castellón, responde a una entrevista en el Periódico Mediterráneo.

Últimamente tengo la sensación de que el tiempo vuela. ¿A que cree que puede deberse esta percepción? ¿Hay factores que actualmente están acelerando esta sensación?

Efectivamente, desde hace unas décadas, ¡todo se está acelerando! En los últimos tiempos, llevamos muchas revoluciones tecnológicas a cuestas- la llegada de la electricidad en 1873, la televisión, los móviles… Pero la electricidad tardó casi 50 años en llegar a una mayoría de hogares. Ese largo lapso de tiempo dio tiempo a las personas a prepararse y adaptarse, individual y colectivamente, a las transformaciones. Ahora, en cambio, en 2022, cuando llegan los primeros programas abiertos al público de inteligencia emocional, en un solo mes, ¡el ChatGPT lo usaron más de 100 millones de personas! ¡Imagine la sensación de vértigo y de peligro que eso provoca en nuestras mentes del paleolítico!

El estar constantemente conectados, con móviles inteligentes que nos hacen recibir mensajes 24/7 ¿Perjudica a la salud mental? ¿Qué podemos hacer?

Sí, sin duda, las redes sociales y las nuevas tecnologías, para bien y para mal, tienen un impacto fortísimo en nuestra salud mental. Somos la primera generación que vive en este mundo virtual, digital, constantemente asediados por información y estímulos. ¡Es un gran experimento social! Y surgen paradojas, como que aunque estamos más conectados que nunca, nos sentimos más solos que nunca. Nos hemos apartado de los ritmos naturales del cerebro humano, que son los del resto de la naturaleza.Y eso tiene un precio alto. Es un precio emocional, psicológico y social. Vivimos ahora una vida entretenida, pero que ignora algunas de nuestras necesidades más humanas- la conexión, la empatía, que la vida tenga un sentido, la necesidad de sueño, nuestros ritmos circadianos… . Y eso genera ansiedad, estrés, la sensación de que todo está descontrolado. De que hemos perdido la dimensión humana. ¿Quién quiere vivir así?

¿Podemos ser más eficientes en la gestión del tiempo?.

¡Claro que podemos!… pero, ¿para qué? Me parece interesante lograr ser más eficaz y productiva si puedo utilizar mi tiempo inteligentemente. ¡Pero no somos máquinas! La productividad nunca puede ser un fin en sí misma.

Yo abogaría por aprender a ser más humanos- a disfrutar de vez en cuando de no hacer nada concreto- allí crece la creatividad- a conectar con otras personas y especies, a disfrutar de la naturaleza, a tener tiempo para cocinar despacio, para plantar árboles, para ver a los amigos, para disfrutar de nuestros hijos…

Las noticias sobre las guerras, terremotos, la amenaza del cambio climático… ¿Como afrontar este mundo tan global sin caer en la desesperación?

Es una buena pregunta, y necesitamos hacerla porque nuestra salud mental colectiva está en caída libre… Vivimos tiempos extraordinarios. Por una parte, estos son probablemente los 25 años más privilegiados de la historia de la humanidad. No siempre somos conscientes de ello, pero desde hace décadas, mejoramos en tantos sentidos: mayor esperanza de vida, más educación, más sanidad, menos pobreza extrema, más consciencia de nuestras desigualdades y prejuicios… y una tecnología que nos ha permitido superar juntos una terrible pandemia. Pero paradójicamente, nos amenazan enormes retos: conflictos y guerras … el cambio climático, debido a un modelo de vida insostenible… la velocidad del cambio que amenaza nuestra salud mental y nuestra propia supervivencia… la dificultad irracional que tenemos los humanos para entendernos y ponernos de acuerdo… Pero..¿alguien quería vivir en otro momento?

El próximo 26 de octubre está en Castellón. ¿Que desea compartir con las personas que se acerquen a escucharla en el Paraninfo de la Universidad?.

¡Optimismo y esperanza!… porque a lo largo de la vida, todos nos enfrentamos a problemas y retos variados, pero constantes: en lo personal, el esfuerzo de cuidar de la familia, las complicaciones de la salud, las pérdidas, posibles problemas económicos, baches profesionales o injusticias… y en lo colectivo, los retos son enormes. ¿Cómo nos enfrentamos a todo ello? La esperanza y el optimismo son básicos.

Las personas suelen desconfiar del optimismo porque lo confundimos popularmente con ser un iluso, y efectivamente, ser un iluso no ayuda nada. Pero el optimismo no se basa en la ilusión o en la ensoñación, se basa en la acción. Lo que le da fuerza al optimismo es la voluntad y la estrategia de cambio. Entre un optimista y un pesimista, hay una diferencia notable: donde el optimista se pone manos a la obra y busca maneras concretas de resolver un problema, el pesimista se estanca y tira la toalla. Necesitamos una epidemia de optimistas inteligentes para seguir cambiando el mundo a mejor.

En 'Fuertes, libres y nómadas' ha afrontado la repercusión psicológica de la pandemia. ¿Cree que se han superado ya sus efectos o todavía persisten?

Los tiempos de crisis son tiempos en los que nos abruman las emociones incómodas, y eso es doloroso… pero también es una invitación a dejar de vivir en piloto automático, a pausar y reflexionar sobre qué cambios queremos lograr, a retomar el mando de nuestras vida. Da igual que sea la pandemia, la peste negra, la Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial: las crisis nos obligan a cambiar. Fíjese en dos datos importantes: hubo una oleada de activismo y voluntariado social en tiempos de pandemia. ¡14 millones de nuevos voluntarios en todo el mundo! Nos movemos rápido y bien cuando las circunstancias nos obligan a ello. Decía Leonard Cohen que “hay una grieta en todo, así es como entra la luz…” Y efectivamente, solemos cambiar solo cuando las cosas se ponen realmente incómodas. Por eso cambiamos desde el dolor. Porque es cuando no hay más remedio... Qué magnífico sería aprender a mover el mundo desde la alegría. Algún día lo lograremos.

En 'Brújula para navegantes emocionales' aborda como navegar con inteligencia emocional por los cauces imprevisibles de nuestras vidas….. ¿Qué debería guiarnos?

Los humanos vivimos en equilibrio precario, cada día, entre nuestros dos grandes polos emocionales: el amor y el miedo. Tenemos una enorme capacidad para el amor en todas sus facetas- amistad, compasión, ternura, generosidad… También tenemos un gran potencial para el miedo en todas sus expresiones: codicia, desinterés, falta de empatía, crueldad, frialdad… Y cada día, hay que elegir entre amor y miedo.

Creo que hay una pregunta importante para el siglo XXI que nos deberíamos hacer a menudo. “Lo que yo estoy haciendo, ¿es bueno para el resto del mundo?” Al igual que los médicos hacen el juramento hipocrático para no hacer daño, cada persona debería hacerse este juramento a sí mismo cuando come, o crea algo, o consume, o construye, o se relaciona… Porque a pesar de las apariencias, en todos los sentidos- físico y emocional- no hay una salud para los humanos, y otra salud para el resto del mundo. Somos completamente interdependientes. No somos islas, somos uno.

Usted es una destacada divulgadora de la inteligencia emocional ¿Cree que debería incorporarse esta asignatura en las escuelas?, ¿Y en las empresas y centros de trabajo? ¿Como nos puede ayudar?

¡Desde luego! Llevo muchos años abogando por ello, y cada día estamos más cerca de lograr avances en este sentido. Hasta hace muy poco, cuando hablábamos de salud, hablábamos de salud fisica. Ahora al menos reconocemos a la salud mental y emocional la importancia que tiene.

Y aquí el papel de nuestras instituciones es fundamental: necesitamos un sistema de salud pública que cuide de nuestra salud mental y emocional… escuelas que menos eduquen en las habilidades sociales y emocionales necesarias para vivir… centros de trabajo con horarios y entornos que nos permitan conciliar y convivir…Tenemos que cuestionarnos, y en buena medida tenemos que reinventarnos. Necesitamos una reinvención ética. Es lo que viene en las próximas décadas.