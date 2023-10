Oficios de toda la vida: en la frontera entre la extinción y la reinvención

La tecnología y las nuevas necesidades de la sociedad van dejando atrás oficios perdidos y otros que perviven durante siglos y que incluso a fecha de hoy siguen vivos en Castellón, tras reinventarse. La flauta de pan del afilador de cuchillos o el manojo de llaves del sereno son sonidos de trabajos de antaño prácticamente residuales. Los bandos del pregonero del Ayuntamiento a viva voz, más tarde con el altavoz del coche o el tablón de anuncios han dado paso a los comunicados en redes sociales y apps. Hoy en día incluso Emergencias es capaz de enviar mensajes selectivos a los móviles de una determinada población para dar instrucciones ante un incendio o inundaciones.

Empresas de selección de personal de Castellón han dado la voz de alerta, una y otra vez, sobre el poco relevo generacional y la falta acuciante de gremios como el de carpinteros o alicatadores --amén de peones y camareros--.

Relojeros, zapateros...

Los foros de amantes de los relojes buscan especialistas con desespero para reparar con minuciosidad aquellos de alta gama con maquinaria clásica. Tienen demanda y se cotizan. Pero cada vez quedan menos especialistas en la provincia. Y la irrupción de los digitales primero y luego de los smartwatch ha ido haciendo mella. Como relata el relojero Juan Manuel Queral, con un oficio que aprendió de su padre, aunque a fecha de hoy se dedica a la relojería industrial (de fichaje en empresas) y solo arregla algún reloj de pared de amigos y supervisa el mecanismo de las campanadas cada 31 de diciembre.

Pese al auge de algunas franquicias de costura, ya no hay tantas modistas como antaño o, al menos, no con la misma experiencia. Ídem con los zapateros. O con el herrador: las caballerias para arar el campo o transporte han dado paso a tractores, pero con todo, el uso de caballos para el ocio hace preciso su conocimiento experto.

El saber de los artesanos es otro bien preciado. En toda la Comunitat Valenciana existen 108 oficios dados de alta, como espartero, vidriero, forjador, muñequero, zapatero a medida, modista o tonelero... Hace una década, según el directorio de la Conselleria de Comercio, Castellón contaba con 540 especialistas inscritos con su Documento de Calificación Artesana. Ahora son 362. El certificado es crucial pues, como bien dice el presidente de la Asociación Provincial de Artesanos de Castellón, Pedro Domínguez Luna, «cualquiera se cree bisutero por montar una pulsera con bolitas compradas en cualquier comercio, cuando en Castellón tenemos auténticas obras de arte hechas con diversidad de materiales como latón, plata, etc. por artesanos de verdad».

Precisamente hoy, la plaza de las Aulas de Castelló alberga un encuentro con una veintena de artesanos, con puestos y talleres demostrativos para el público. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, «sí hay jóvenes que se han interesado en tener la artesanía como medio de vida», pero alerta Pedro Domínguez: «Es necesario conocimiento, diseño e innovación. Tener un buen producto y comercializarlo más allá de las ferias de artesanía y conseguir más apoyo mediante bonificaciones fiscales a IAE y Seguridad Social en los primeros años... En Castellón tenemos maestros de la madera de olivo como Oliver Högl, en Xert, o las hadas de Cinta Beltrán, de Creaciones Mabeca de Vila-real, que exportan desde Japón a Europa, respectivamente, y no olvidan canales como Amazon».

El portavoz de APAC y encuadernador, ahora «jubilado activo», ha ido reenfocando su propio actividad: «Antes nos hinchábamos a encuadernar libros de contabilidad, pero ya va todo informatizado. Preparo cajas de embalaje especiales». Apunta: «La artesanía respondía a necesidades que tenía la sociedad en un momento determinado. Antes en cada comarca había un alpargatero y se confeccionaban capazos para el campo, pero ahora ya un capazo es decorativo, o para guardar los troncos, y cuesta mucho más».

Transformación constante

Reinventarse o morir es otro leit motiv. «Hay oficios muy antiguos como alfareros que se han transformado. En lugar de cántaros de utilidad doméstica innovan el barro con esmaltes más coloridos hacia piezas decorativas, como en Traiguera, Santiago Mellat; o Artesanía Calvo --de la Vall d’Almonacid a Segorbe--, evolucionando de los gayatos a modernos bastones y souvenirs; o los abanicos de Victoria Artola, de Peñíscola.

Para indagar más, el blog Castelló en Ruta de Caixa Castelló repasa los oficios antiguos por comarcas: «Desde la artesanía textil de raíces medievales en Els Ports, pasando del comercio de la lana y los telares a la mecanización en el Palancia, donde se produce el 70% los garrotes españoles, bastones y varas». La primera planta del Museo de Etnología de Castelló es otro indispensable a visitar, pues allí se evocan oficios de la ciudad de servicios públicos ya desaparecidos (macero para ceremonias oficiales, el sereno o pregonero). Y de talleres gremiales (soguero, solero y alpargatero, pesos y medidas, boticario, tejedores, carpinteros, herreros, panaderos y albañiles).

Testimonios en primera persona

SALVADOR VICENT (BORRIOL), HERRADOR DE CABALLOS: «Es un trabajo pesado»

Salvador Vicent (61 años) reside en Borriol y lleva toda la vida trabajando como herrador, un oficio que le enseñó un pariente y al que se dedica en exclusiva. Trabajo a diario no le falta, aunque atiende cuatro caballos al día, la mitad que hace décadas. «Cuando era joven tenía mucha afición por los caballos. Antes herraba solamente mulos, que se usaban para arar el campo pero cuando los agricultores sustituyeron los animales por tractores cada vez había menos salida para mí», relata.

Pero los caballos le han permitido continuar su oficio. «Antaño solo en Borriol había dos casas de herradores, y en Vall d’Alba, Atzeneta, etc. Ahora herramos caballos de montar para el ocio o de enganche para exhibiciones de tiro y arrastre, o ejemplares de doma, saltos, etc.», relata Salvador. Y en lugar de llevárselos a la herrería, va a domicilio, por los pueblos. Le ayuda siempre otra persona, que sostiene las patas al caballo mientras él coloca el herraje.

«Ahora la profesión se aprende diferente, sin ayuda, uno solo. Es pesado. Pero hay jóvenes que van a cursillos en Córdoba, Madrid e incluso hay ciclos de FP. Aquí en Castellón yo no tengo ningún aprendiz», cuenta. A él le quedan secuelas del trabajo en la rodilla, brazos, espalda.

VENTURA PALAZÓN (ALMASSORA), REPARADOR DE CALZADO: «La evolución es constante»

Ventura Palazón (64 años) tiene un taller familiar de reparación de calzado en Almassora (otro en Onda y tapicería en Castelló), y con el tiempo ha ampliado sus servicios a la venta de productos (cordones, cremas), zapatos, llaves, tapicería y arreglos de costura (bajos, cremalleras, mochilas para el colegio), pues «hay que evolucionar constantemente, piues reparar es solo es un 25%». Se le conoce como el hipermercado de la reparación. Quedan pocos.

«Me considero artesano del calzado. No me viene de familia, todo surgió por una enfermedad. Fui a la mili y me detectaron diabetes 2. Con 22 años me puse de aprendiz y a los 36 monté mi propio taller. En Arnedo (la Rioja) me saqué el carnet profesional», rememora. «Antiguamente trabajábamos hasta los domingos porque la gente solo tenía un par de zapatos: uno para trabajar y otro para el festivo. Cuando bajó el trabajo en verano, aprendí a tapizar sillas y sofás para mis clientes», detalla. Como anécdota, antes se usaba más tacón fino y «cambié las tapas de 90 pares en un día». Ahora se pide mucho cambiar la tapa de plástico del zapato nuevo por goma. Un calzado barato entra para cosas de bajo coste (suela o tapa), pues si no lo tiran y compran otro. «En uno de 120 € sí se invierte en arreglos caros, despegados, descosidos», dice.

ANDRÉS POVEDA (Burriana), RELOJERO: «La certificación es el futuro»

Quedan pocos relojeros. Pero están muy buscados. Uno de ellos es Andrés Poveda (60 años), con taller de relojería y joyería en Burriana. Realiza encargos para Castellón y Valencia, y aprendió el oficio de su padre. Es de los pocos de la Comunitat en la Asociación Nacional de Profesionales Relojeros (ANPRE) y pronto acudirá a una exclusiva convención en Sevilla.

«Hoy en día para tener trabajo necesitas certificaciones de las marcas (en mi caso tengo de Grupo Swatch --Omega, Longiness, Tissot-- y Tag Heuer), te revisan el taller y comprueban que sepas reparar y tengas su maquinaria. Un relojero no es el que cambia pilas y correas. Debe saber de mecánica y dar solución a compensaciones, pruebas de hermetismo, cambios de ejes, cuerdas», explica. «Lo que hoy da trabajo es la alta gama de 3.000 a 6.000 euros de maquinaria suiza. La franja más barata o media de 50 a 70 € se arregla poco y, cuando se rompen, otro nuevo», cuenta.

¿Relevo? «Poco. Es muy sacrificado. Pasas en el taller muchas horas sentado en la mesa y concentrado, aislado». Pese al impacto de digitales y smartwatch, «la gente se está cansando de cargar el reloj y tenerlo conectado al móvil. Se nota que entran para reparar más de cuarzo, mecánicos. En Europa el oficio se va perdiendo, la joyería del barrio lo envía al servicio técnico».