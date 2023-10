El pasado marzo ya fue noticia. Una joven de Vila-real, Elena Tomás, había recibido el premio a la mejor estudiante de Ingeniería Médica concedido por la Universidad Queen Mary de Londres. El galardón no sería el último reconocimiento que iba a obtener por su trabajo y la buena noticia es que este talento fugado, que ya afirmó entonces que su intención era volver a casa, ha cumplido su promesa y ha regresado con un proyecto para la investigación del cáncer entre manos que, si todo va como espera, verá la luz a principios del 2024 en esta provincia.

La especialidad de Elena Tomás combina dos conceptos que a cualquier profano en la materia le pueden parecer inconexos: la investigación médica y biológica, y la informática. Ella bien sabe que es lo contrario, no solo son complementarias sino que, hoy por hoy, la relación entre ambas es crucial en la investigación. La biotecnología, de hecho, es la base en el desarrollo de vacunas o el diseño de antibióticos, entre otras aplicaciones. Esta joven ingeniera médica se ha doctorado y es especialista en la biología del cáncer.

Busca la excelencia

El pasado junio finalizó ese doctorado y en su exposición logró una calificación «sin correcciones», el sinónimo académico a la perfección. Por si sus méritos y reconocimientos hasta esa fecha no fueran suficiente para acreditar su capacidad y preparación, obtuvo el premio al mejor artículo del mes publicado en la revista especializada elifesciences.com, un trabajo derivado de su doctorado sobre el cáncer de páncreas.

Con ese currículum, Elena hizo las maletas este verano cargadas de un firme compromiso profesional: crear un servicio de apoyo a los centros de investigación contra el cáncer de Castellón, en la actualidad inexistente.

Asegura que «aquí tenemos la Universitat Jaume I y el Hospital Provincial de Castellón, lo tenemos todo, solo hace falta más apoyo y más gente preparada que quiera estar aquí y empezar a trabajar». Pero lo más destacable de la iniciativa sobre la que ya trabaja es que no quiere esperar una oportunidad de manos de nadie, quiere ser su propia oportunidad.

Si nada se tuerce, a principios del año 2024 abrirá las instalaciones del Centro de Tecnología y Bioinformática Millars, su apuesta de futuro. Ya ha entablado los primeros contactos para demostrar todo lo que puede ofrecer.

Desde su llegada a España tras acabar el doctorado ha estado «recibiendo solicitudes de grupos de investigación que me piden que les haga análisis bioinformáticos, y lo he hecho de manera altruista», por lo que Elena reconoció que había llegado el momento de tomar las riendas de su vida.

Superar obstáculos

«Todos los inicios son complicados y en campos como el de la investigación más, porque en mi caso ya no tengo afiliación, no estoy vinculada a ninguna universidad ni grupo de trabajo», pero tiene claro que nada va a frenarla en su propósito. Además, se sabe afortunada, «tengo suerte, me considero una privilegiada, porque mi padre está al frente de Kerajet, la empresa madre de Enginyeria PC, que van a cederme un espacio y tengo la tecnología a mi alcance», por lo que solo falta que no vean en ella a una joven que ha vuelto a casa después de estudiar en el extranjero.

Elena es una ingeniera médica preparada --así lo acreditan sus logros-- con un proyecto propio, desarrollar la búsqueda de antígenos que abran el camino a crear una vacuna contra el cáncer de mama. Y está convencida de que desde Castellón, «donde se vive tan bien» es posible. Solo hace falta saber aprovechar las oportunidades y ella es una gran oportunidad con ganas de ser útil a la sociedad.