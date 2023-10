Varón de 48 años que ha sufrido un ictus. Este es el perfil del castellonense que sufre daño cerebral adquirido (DCA), en base a una encuesta de FEVADACE (Federación Valenciana de Daño Cerebral Adquirido) con motivo del Día del DCA, que se celebra este jueves 26 de octubre.

En concreto, en Castellón la celebración ha tenido lugar en el centro de día de Ateneu en el Tetuán 14.

Perfil de afectado

La encuesta se ha hecho entre los usuarios de centros de día. De ella, se desprende que el 56,3% de personas con DCA de la provincia de Castellón son hombres con una media de edad de 48 años, que han sufrido un ictus, frente al 43,7% de mujeres con una media de edad de 48,5 años.

Principal causa de DCA

El accidente cerebrovascular, más conocido como ictus, es en el 61,5% de los casos, la principal causa de DCA en Castellón. El origen del DCA se encuentra también en el traumatismo craneoencefálico (17,6%), el tumor cerebral (4,4%) y en otras causas como la anoxia o una infección (16,5%).

Atención recibida

El destino más común tras sufrir el DCA es el hospital, seguido del hospital de crónicos. En concreto, el 53,9% pasó entre menos de un mes y tres meses en el hospital. Tras el alta, el 62,6% fue derivado a una unidad especializada u hospital de crónicos. No obstante, un 37,4% no recibió ningún tipo de atención sociosanitaria.

Centros de día

El estudio pone también de relevancia la importancia de los centros de día. En la actualidad, el 81,3% de personas con DCA usuarias de centros de día en Castellón tiene reconocida alguna discapacidad y el 69,2% tiene reconocido algún grado de Dependencia, lo que limita su autonomía para trabajar, conducir, estudiar o vivir de forma independiente. Por contra, el 18,7% y el 30,8% no tiene reconocida ni discapacidad ni dependencia, respectivamente.

No obstante, entre quienes no fueron derivados a ningún recurso al salir el hospital, el 62,5% opina que su bienestar habría mejorado de haber sido remitido, el 31,3% piensa que tal vez habría mejorado y el 6,3% opina que no lo habría hecho.

Cuidadores

En la mayoría de ocasiones (68,1% de los casos) los cuidados recaen en la pareja. Después son las mujeres de la familia como las madres, las hijas y las hermanas quienes se encargan de los cuidados (13,2%) frente al 7,7% de padres, hijos y hermanos, el 3,3% de personas contratadas para tal fin, y el 7,7% de otras figuras. De hecho, el 39,6% manifiesta que su bienestar se ha visto afectado de forma negativa o muy negativa. El 27,5% piensa, en cambio, que el impacto ha sido positivo o muy positivo, mientras que para el 33% no ha supuesto incidencia alguna.

Reivindicaciones

Para Amalia Diéguez, directora de la Asociación Ateneo en Castellón y portavoz en FEVADACE, “estos datos demuestran que las personas que tienen la suerte de recibir atención sociosanitaria tras el alta hospitalaria y en centros de día tienen un mayor protección y calidad de vida, que las que no han podido acceder a estos recursos”. Añade que “es fundamental crear de una vez por todas tanto el censo de personas con DCA como el código DCA al alta hospitalaria para conocer toda la realidad de las personas con DCA y hacer una estimación de los recursos necesarios para su atención”.

Baja inserción y autonomía

Tras el DCA, pocos consiguen un grado de autonomía alto o muy alto para trabajar (9,94%), conducir (12,56%), estudiar (12,3%) o vivir de forma independiente (17,8%), lo que limita la inserción social de las personas con daño cerebral adquirido. Sin embargo, el porcentaje es mayor entre quienes consiguen mantener relaciones sociales (32,45%), participar en actividades de ocio (27,73%), ser económicamente independiente (27,73%) y practicar actividades deportivas (23,03%).

Relaciones sociales

En cuanto a las relaciones sociales después del DCA, en general, permanecen igual o se deterioran. Las más afectadas son las que involucran a la pareja y a los compañeros/as de trabajo, ya que valoran la relación como negativa o muy negativa el 40,3%, y el 35,8%, respectivamente. Las que menos sufren cambios son las que involucran a otros familiares y a los hermanos/as, dado que permanecen igual para el 49,3% y para el 43,3%, respectivamente. En cambio, las que se ven más reforzadas son las relaciones con los progenitores y los hijos/as al valorarlas de forma positiva o muy positiva el 32,8% y el 35,8%, respectivamente.

Concienciación

Con motivo del Día del DCA, las entidades quieren sensibilizar sobre las dificultades para el desarrollo de la vida diaria de las personas afectadas y para las que apenas hay una adecuada rehabilitación. Acciones cotidianas como la compra, viajar en transporte público, acudir a un centro de salud o mantener relaciones sociales se ven dificultadas.

Censo y ayudas

Además de reivindicar un censo completo del número de personas con daño cerebral adquirido en España y que se cree la categoría diagnóstica “daño cerebral adquirido” al alta hospitalaria, demandan que se incluya a la familia como beneficiaria en el proceso de atención y que se tengan en cuenta a las personas con DCA en situación de mayor vulnerabilidad en los planes de atención sociosanitaria.