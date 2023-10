Asarta (Vox): «El problema catalán se resolvería aplicando la Constitución»

El general de División del Ejército de Tierra, ya retirado, y diputado de Vox por Castellón en el Congreso, Alberto Asarta, tiene clara su receta para resolver el problema en Catalunya y es la de aplicar la Constitución, donde señala que «no figura» la amnistía. Querría que se convoquen nuevas elecciones generales, aunque estima que «puede pasar cualquier cosa» dada la actual situación en España.

El domingo hay una manifestación en Madrid contra la amnistía. ¿Cómo cree usted que se puede dar solución al problema catalán?

Muy sencillo: aplicando la Constitución y las leyes al respecto que emanan de la misma, leyes que afectan por igual a todos los españoles cualquiera que sea la comunidad o región en la que se hayan nacido o resida. La manifestación de este domingo 29 de Octubre es una “llamada de atención” a Sánchez para decirle que “no todo vale para conseguir el poder”. La amnistía no figura en la Constitución y no es un indulto; amnistía significa amnesia, o sea, olvido y, en este caso, supone que el delito nunca lo fue porque nunca existió y, por tanto, pone en tela de juicio al Poder Judicial y a las leyes que condenaron el Golpe de Estado de Octubre de 2017. Si se cumple lo que parece que pretende Sánchez, se dará un paso más hacia la ruptura y la ilegalidad pues representa un atentado contra el Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles consagrada en el Art. 14 de la Constitución.Sánchez y sus socios independentistas siguen empeñados en la “no judicialización de la política” y esto es un error porque no puede haber nada por encima de la Ley, cuya aplicación debe de ser la misma para todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar de residencia, trabajo o función que se desempeñe en cada momento, lo contrario supondría estar al albur o capricho del que gobierna en cada momento.Me gusta recordar que la Constitución Española, no es de “plastilina”, es decir, que se pueda adaptar a los intereses o conveniencia de cada cual y si se tiene que cambiar algo en ella, lo tenemos que hacer entre todos los españoles y por los cauces y procedimientos reglamentarios.La manifestación del día 29 de Octubre en la Plaza de Colón de Madrid, organizada por Denaes, será un éxito y allí estará Vox junto a otras muchas asociaciones para decirle al gobierno que lucharemos con todas nuestras fuerzas para evitar que cometan una tropelía más, tropelía que es la antesala para abrir la vía de la unilateralidad para la convocatoria de un referéndum de independencia en Cataluña. Desde Vox apoyamos todas aquellas convocatorias en defensa de aquellos valores y principios que han traído la prosperidad a España. Nuestro proyecto Vox se basa en cuatro principios: Libertad, Legalidad, Igualdad y Unidad de todos los españoles y todo lo que atente a los mismos será objeto de nuestra defensa en las diferentes administraciones, en los tribunales y en la calle…, nos tendrán enfrente siempre.

Como diputado en el Congreso que es, ¿qué percepción tiene de lo que está pasando en Madrid? ¿Habrá gobierno o elecciones?

Lo que está pasando en Madrid, particularmente en el Parlamento, es de vergüenza; desde que terminaron las Elecciones Municipales y Autonómicas y Sánchez anunció el 29 de Mayo (al día siguiente) un adelanto de las Elecciones Generales para el 23 de Julio, el Congreso, sede de la Soberanía Nacional, sólo se ha reunido para aprobar el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento y para la fallida investidura del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, eso es todo. Llevamos pues casi cinco meses sin debates, ni en sede parlamentaria ni en comisiones y, lo que es peor, sin sesiones semanales de Control al Gobierno en funciones, los cuales, empezando por el señor Sánchez, se encuentran muy cómodos con esta situación mientras realizan y ultiman sus pactos de la vergüenza con independentistas, secesionistas, amigos de los terroristas y ese conglomerado de partidos que se llama Sumar y que todos ellos lo único que buscan es el interés de su grupo y no el de todos los españoles, es más, a los independentistas y secesionistas España les importa un bledo…, no lo digo yo, lo dicen ellos desde la tribuna, sin ningún pudor ni vergüenza. Mi opinión personal es que cualquier cosa puede pasar cuando las riendas las lleva un político corrupto que pretende amnistiar a otros políticos para que le den sus votos, un político que en lugar de promover la unidad y la convivencia, cede ante los que desobedecen, extorsionan y atacan a la Constitución, un político que genera desconfianza institucional y profundiza la división entre españoles y todo ello con la única finalidad de mantenerse en el poder. Lo que está pasando en España es una anomalía política y democrática, una sinrazón y un sinsentido pues no es aceptable que la gobernabilidad de España dependa de una minoría minoritaria (valga la redundancia) que, además, no quieren a España y que no les importada nada el futuro de nuestra nación.

¿Qué opinión de merece que Sánchez no haya querido reunirse con Vox y sí con partidos como Bildu o Junts?

Sánchez anunció que hablaría con todos los grupos políticos (incluido Bildu) menos con Vox y así lo está haciendo pero lo que no ha dicho es que Vox no quiere hablar ni pactar nada con él; Vox no quiere nada de la arbitrariedad ni del favor de personas como Sánchez; Vox ha llegado a las instituciones para hacer “lo correcto” y no lo “políticamente correcto” y nuestro “sustento no depende del asiento que ocupemos”. Los cuatro pilares que cité y el Sentido Común son nuestras señas de identidad para lograr lo que es nuestra prioridad que no es otra que España y el bienestar de todos los españoles. Como le he dicho, mi opinión sobre lo que puede pasar es que “puede pasar cualquier cosa”, un gobierno imposible de manejar o elecciones, sin embargo, mi deseo (por lo tanto personal) es que se convoquen nuevas elecciones generales para intentar aclarar un poco la situación en la que se encuentra nuestra Patria.

Vox ha entrado en el gobierno de Valencia. Era la ciudad más importante de la Comunitat donde estaba pendiente el pacto con el PP. ¿Usted augura gobiernos estables para toda la legislatura?

Estoy seguro de que sí; PP y VOX ya llevan varios meses trabajando juntos y tanto las relaciones entre sus miembros como los acuerdos de gobierno a los que van llegando cumplen con lo pactado. Los miedos y los complejos ya no existen, son muchos más los puntos que tienen en común que las diferencias y los valencianos ya empiezan a ver los frutos de una cooperación estrecha y fructífera. Tendrán que trabajar duro para acabar con las ideologías sectarias y totalitarias del Botanic. Vox, el tercer partido político de España que representa a 3 millones de españoles no sólo está presente en Valencia y en la Comunidad Valenciana sino en el gobierno de 4 comunidades más y en el de 140 ayuntamientos de toda España, y, además, de acuerdos de gobierno en Baleares; aunque no nos den suficiente publicidad, los pactos con el PP se van cumpliendo satisfactoriamente, en función de la fuerza que nos han dado los españoles, con esfuerzo, capacidad de diálogo y con sensatez; VOX es un partido fiable y previsible que no ofrece ni admite chantajes.

El Consell de PP y Vox ha cumplido 100 días. ¿Cómo valora esta primera etapa?

Creo que he respondido a esta pregunta en la anterior, no obstante, citaré solamente algunos ejemplos de los muchos logros conseguidos en esta primera etapa. El cambio en el lema de la pancarta que se venía exhibiendo en las concentraciones de repulsa por los crímenes de violencia doméstica contra las mujeres. En lugar de ‘Las Cortes contra la violencia machista’, pondrá a partir de ahora ‘No a la violencia contra las mujeres’. Aprovechando la Ley de acompañamiento de los próximos presupuestos, se producirá la derogación de la Oficina de Derechos Lingüísticos, creada por Compromís para denunciar a entidades empresas o comercios que no utilizaban el valenciano. Fin de la obligatoriedad del valenciano en zonas castellanoparlantes. A partir de 2024, en el ámbito educativo, la norma suprime la obligación de que los alumnos de las zonas castellanoparlantes cursen en valenciano asignaturas troncales como pueden ser Matemáticas o Historia. PP y Vox reducen a la mitad los altos cargos en la Generalitat, de hecho, el gobierno valenciano aprobó la primera semana de octubre una reducción del 47% en el personal eventual. Pasarán de 116 asesores que tenían el PSOE y Compromís, a 65. Se suprimen, pues, 55 asesores, lo que supondrá un ahorro de 13,2 millones y que hay que sumarlos a los 7 millones ya ahorrados por reducción de altos cargos. En total, más de 20 millones. La televisión valenciana empieza a emitir en español. Desde mediados de octubre, A Punt ha empezado a ofrecer la posibilidad de ver la película de los viernes por la noche en español. Un primer paso que por ahora se limita solo al cine de este día, pero que se irá extendiendo al resto de contenidos cinematográficos, a medida que se vayan firmando los nuevos contratos con las distribuidoras. El objetivo es implantar el sistema dual en la totalidad de la cartelera. Supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones para beneficiarios de primer grado lo que supondrá un ahorro de 392 millones de euros para los valencianos. Son sólo 100 días, (poco más de tres meses) con el verano y elecciones generales entre medias, por lo que mi valoración es muy positiva, no obstante, les sugiero que entrevisten a alguno de nuestros representantes en el Consell el cual les dará información más completa y precisa al respecto pues mi trabajo está en el Congreso de los Diputados.

Usted ha sido militar y como tal ha participado en misiones internacionales de paz. ¿Qué opinión le merecen los actuales conflictos en Ucrania y Oriente Próximo?

Contestar a esta pregunta merecería un monográfico con preguntas y respuestas concretas para cada uno de los conflictos que menciona pues su origen, circunstancias y consecuencias son diferentes para ambos. Mi opinión es que en ambos casos se ha vulnerado el Derecho Internacional invadiendo y agrediendo la soberanía, el territorio, los bienes y las personas, en el primer caso de Ucrania y en el segundo caso de Israel. Ambos conflictos se están desarrollando muy próximos a España, uno en el corazón de Europa y el otro en el extremo este del Mediterráneo, por lo que Europa, y España en concreto, tienen que tener muy claro de qué lado están, si del de los agresores, el dictador Putin y los terroristas de Hamás, o del de los agredidos, Ucrania e Israel. Lo realizado por los agresores es incomprensible e incompatible con la democracia y los Derechos Humanos. En Vox ya hemos manifestado todo nuestro apoyo al estado y a los pueblos de Ucrania y de Israel. Declaraciones recientes sobre el conflicto entre Israel y Hamás realizadas por personajes como, Errejón Yolanda Díaz o Ione Belarra (éstas últimas formando parte del gobierno de España) se pueden interpretar como justificación a los ataques criminales de Hamás y esto es otra anomalía del gobierno Frankestein que padecemos en España en el que, una vez más, la parte PSOE no se pone de acuerdo con la parte Sumar/Podemos...,no cabe ningún tipo de excusa ante la barbarie yihadista a la que habrá que combatir con todos los medios a nuestro alcance y estar vigilantes para intentar que no traspase nuestras fronteras. Mi opinión personal es que ambos conflictos van para largo; en el caso de Ucrania no habrá alto el fuego hasta que Putin pueda conseguir sus objetivos y presentarse ante los rusos como el vencedor de una causa justa para su pueblo y en el caso de Israel, en primer lugar hasta que no acaben con Hamás y toda su infraestructura organizativa, logística y operativa y en segundo lugar hasta que no se resuelva el conflicto de dos estados, el de Israel y el de Palestina.

La última encuesta del CIS revela que Vox retrocede significativamente en intención de voto. ¿Cómo lo valora usted?

No quiero entrar en el juego del CIS de Tezanos; lamentablemente, el CIS ha dejado de ser un instrumento al servicio de la sociedad española para ser del señor Sánchez, del PSOE y de los partidos que le apoyan. Con Vox siempre se equivocó aunque, curiosamente, en las últimas elecciones no lo hizo mucho. Ni a mí, ni a ninguna persona de las que conozco les ha encuestado el CIS nunca y, por otra parte, mi percepción en la calle no es de retroceso de Vox sino todo lo contrario. El CIS es una más de todas las instituciones que tiene controladas Sánchez, en las que el nepotismo, la prevaricación y la corrupción campan a sus anchas; Sánchez no tiene límites, ni pudor, ni principios ni escrúpulos. El CIS, institución estatal que está totalmente desprestigiada, se dedica a crear opinión en favor del gobierno de Sánchez y sus socios y no merece que le dedique más tiempo de mi tiempo.Me gustaría terminar esta larga entrevista animando a todos los valencianos y españoles a sumarse a la manifestación en contra de la Amnistía y a favor de la Unidad de España que se celebrará en la Plaza de Colón en Madrid el próximo domingo 29 de Octubre a las 12.00h. Es hora de pasar de las palabras a los hechos para decirle a Sánchez y sus socios oportunistas que no todo vale para mantenerse en el poder.