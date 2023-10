Granizo, viento, demasiado calor, poca lluvia o en exceso, un mercado implacable... La situación de la agricultura es una sucesión de incertidumbres y vueltas de tuerca a las que esta temporada, que se augura positiva por lo que respecta a la rentabilidad de los cítricos, se suma un repunte alarmante de los robos. Una situación especialmente sangrante con las variedades tempranas. Los profesionales hablan de una campaña «terrible» si no se interviene de manera decidida en materia de vigilancia y seguridad.

De todos los inconvenientes del trabajo en el campo, el robo puede que sea el más devastador, porque no hay seguro que lo cubra, por lo que la pérdida no tiene compensación alguna. Así lo remarca un corredor al explicar estos días a Mediterráneo que «el agricultor, por lo general, es mayor y me parte el alma ver como después de tanto esfuerzo, para un año que la fruta vale dinero, les pasa esto». Afirma que, por el conocimiento que tiene, donde más sustracciones se están produciendo ahora es en el entorno de la Magdalena de Castelló, «no son tontos, buscan la fruta madura».

Para los afectados, según advierten, esta puede ser solo la punta del iceberg de lo que está por venir «si no se toman medidas», porque cuando empiecen a madurar el resto de variedades «puede ser un verdadero desastre».

El problema es de tal gravedad y está tan generalizado que desde la Asociación de Agricultores de Nules han emitido un comunicado dirigido a los citricultores porque, en «las zonas de la Vieta y el Carmen», como en la Magdalena, no dejan de producirse robos, es donde están las naranjas listas para recolectar. «Si ven cosas extrañas, avisen a la policía y, sobre todo, no se encaren con los sospechosos», les indican. «Si pueden, tomen datos como matrícula, tipo de vehículo, color, para comunicarlo a la policía», aconsejan.

Lo habitual es que los robos se produzcan por la noche, aunque «la impunidad» les hace perder el miedo a ser descubiertos, explican los agricultores consultados. «Van con una furgoneta un grupo de personas porque saben que dependiendo de la cantidad de kilos con los que les pillen, no va a tener ninguna consecuencia», lamentan y, frente a eso, a los propietarios solo les queda la absoluta sensación de vulnerabilidad, la frustración y las pérdidas.

Robo de plantones

Así se siente un propietario de Almassora al que hace unos días le sustrajeron medio centenar de plantones de Valencia Midknigth en una parcela de hectárea y media, en la partida Almalafa. «Estamos haciendo agricultura periurbana, con todos los problemas que eso acarrea en cuanto a robos, maleantes de todo tipo y las plagas de jabalís y conejos. Es un suma y sigue... Te dan ganas de cerrar el chiringuito». Todos ellos tienen el dinero a la intemperie y «dormimos por la noche por cansancio no porque estamos tranquilos», relata amargamente.

Las víctimas de los robos no denuncian. Esa es la tónica habitual. «¿De qué sirve?, ¿para salir en las estadísticas?», señala un afectado. Frente a esta actitud, que nace del desencanto, profesionales y las asociaciones piden implicación: «Hay que denunciar y no dejarlo pasar. Si no lo denunciamos, las autoridades no tienen constancia y no ponen más medios para vigilar», señalan desde la asociación de Nules.

Eso piden todos, respaldo y protección: «No es que tengamos la sensación de estar solos, es que lo estamos, no se nos valora». H