Ortolá: «El nuevo equipo de gobierno del PP y Vox en Castelló ha generado ilusión»

Vox cumple hoy 100 días de participación en el gobierno de Castelló de la alcaldesa popular Begoña Carrasco. El teniente de alcalde y número uno por la formación de Abascal en las pasadas elecciones municipales, el abogado Antonio Ortolá, hace un recorrido por estos tres meses con responsabilidades municipales en la capital.

Tras unas duras y largas negociaciones con el PP, el pasado 1 de agosto usted, en nombre de su partido político, firmó el pacto de gobierno con la alcaldesa Begoña Carrasco, del PP. ¿A qué renunció Vox para entrar en el equipo de gobierno municipal?

No renunciamos a nada políticamente porque nada teníamos hasta entonces. Los ciudadanos nos dieron un apoyo contundente en las urnas y hemos venido para cambiar las cosas, no para hacer seguidismo de lo heredado como si no hubiera pasado nada. Han pasado muchas cosas que toca revertir conjuntamente con el PP. Me parece que hay un proyecto de ciudad en el que ambos grupos de gobierno coincidimos por lo que más que de desavenencias hablaría de coincidencias. A nivel personal, soy consciente de que un concejal en el gobierno de una gran ciudad como Castellón requiere las 24 horas del día los 365 días del año. Prometí mucho trabajo para sacar adelante una ciudad que debe recuperar la prosperidad, y en esas estamos. Sigo una máxima que aprendí en casa: los cargos son cargas. Pero en este caso la carga es llevadera si conseguimos llevar ilusión y esperanza a los hogares. Y de momento, encuentro cariño hacia nosotros en la calle.

¿Qué cuestiones han sido las más importantes que como equipo de gobierno local han llevado a cabo durante este periodo?

Creo que todo el nuevo equipo de gobierno, integrado por PP y Vox, ha generado, de entrada, mucha ilusión. Los aires nuevos que corren se llevan consigo la polución anterior que nos estaba asfixiando y alejando de los vecinos. Considero que en estos meses ese es el punto más fuerte que se ha abordado: la cercanía con cada vecino, la participación y su implicación. Hay una conciencia clara en el gobierno de que quienes tienen las mejores soluciones son los que mejor las conocen y esos son los vecinos. Dar voz a todos es fundamental. La apertura a los intereses de los vecinos, no a los intereses del político de turno. Los políticos pasamos, la ciudad queda.

Ustedes ostentan, tras el pacto, cinco concejalías: Seguridad Ciudadana y Emergencias, Salud Pública, Turismo, Comercio y Consumo y Familia. ¿Cuáles son los grandes proyectos de cada una?

Creo que todos los implicados en el proyecto de Vox, no solo los cuatro concejales, estamos por convicciones profundas en el partido. Yo quiero ayudar a mi país, para lo que es necesario empezar por los vecinos de nuestra ciudad. Si queremos conseguir esto es necesario ir de la mano con el resto de las concejalías llevadas por el otro grupo político del equipo de gobierno. Por eso, al poner en valor los logros conseguidos a través de nuestras concejalías, no puedo desmembrarlo de las que son dirigidas por el otro grupo en el gobierno. En este sentido me ha parecido excepcional el trabajo hecho para la ciudad en estos tres meses desde las concejalías de Turismo y de Comercio. Han puesto la ciudad patas para arriba en el buen sentido de la palabra. Pero habría sido imposible llevarlo a cabo sin la indispensable coordinación con Movilidad, con Cultura, con Hacienda… Hay que seguir así y tendremos asegurado un Castellón que atraiga riqueza, inversión, empleo. Estamos sentando las bases para hacer de Castellón una ciudad mucho más segura.

Lo que Vox ha venido advirtiendo desde mucho tiempo atrás es hoy desgraciadamente una realidad. La inmigración ilegal, la pobreza cada vez más acuciante, la ocupación, la droga, los altercados, la delincuencia en general, tienen que cortarse de raíz. Necesitamos un cuerpo de Policía Local bien formado, completo, estable, con unidad de mando.

Yo personalmente me he encontrado con un Área de Seguridad y Emergencias ninguneada por la anterior corporación. Para mí es el mayor reto, y además me consta que también es voluntad de la alcaldesa reforzar esta área.

También la concejalía de Salud Pública tiene que ir de la mano con la de Seguridad en el mismo sentido para tener una ciudad más saludable. En cuanto a la concejalía de Familia e Infancia, ¿Qué decir? Pues que la familia es la principal perjudicada de los tiempos que nos ha tocado vivir. Casi diría que está todo por hacer, o mejor dicho, por rehacer. Lo que tenga que ver con evitar la desestructuración de la familia, el respeto a los mayores, el cuidado de los menores, y en definitiva la unión entre todos ellos facilita la convivencia y resuelve muchísimos problemas sociales. Se podría decir que donde las personas se sienten queridas, no hacen falta psicólogos, ni psiquiatras.

Uno de los asuntos más importantes en el que trabaja ahora el Ayuntamiento de Castelló es la elaboración del presupuesto. ¿Qué cantidad manejará Vox en sus respectivas áreas de gobierno?

Estamos trabajando en ello para saberlo con certeza antes de que acabe el año. Pero sí diré, como línea maestra, que no me importa tanto la asignación a cada concejalía, como la colaboración entre todas las áreas de gobierno. Le pongo un ejemplo, la concejalía de Seguridad y Emergencias conlleva casi un tercio del personal, imagínese el montante que se lleva. Sin embargo, ese ámbito depende de las concejalías de Hacienda y Recursos Humanos.

¿Cuál es el proyecto estratégico que va a liderar Vox durante este mandato desde el gobierno local de la ciudad de Castelló?

La estrategia es servir a los demás dejándonos la piel para hacer de Castellón una ciudad más alegre, más viva, más próspera, más segura. Donde se respire vida, empleo, estabilidad, alegría. Donde las familias estén cómodas y se sientan seguras. Donde dé gusto salir a pasear, a hacer deporte al aire libre, que atraiga inversión, donde se genere empleo. Tenemos la potencialidad, tenemos la base, y tenemos ganas de trabajar por ello. Por el contrario, hay un factor que no depende de nosotros, el Gobierno nacional de Pedro Sánchez, que cada vez dificulta más la prosperidad. Ese es otro proyecto estratégico, desactivar la negatividad de las leyes que vienen impuestas desde Moncloa.

Vox también forma parte del gobierno de la Generalitat valenciana. ¿Tiene usted previsto reunirse con los consellers de su partido para reivindicar los proyectos pendientes que la administración autonómica adeuda en materia de Cultura, Agricultura y Justicia? Si es así, ¿cuáles serían estos?

No solo con los de mi partido, si no con quien haga falta. Desde luego, con la Consellera de Justicia e Interior es inminente por razón de mi área de gobierno municipal. Con el vicepresidente y conseller de Cultura y Deporte es urgente. Y en cuanto a Agricultura sé que está muy al tanto de las necesidades de la ciudad. Más que reunirme con él, me gustaría que él tuviera una agenda más despejada para reunirse con todos los colectivos del mundo rural.

¿Qué le diría a la ciudadanía de Castelló de la Plana como teniente de alcalde y concejal del equipo de gobierno municipal?

Primero, que necesitamos un poco de tiempo. Cien días son pocos para arreglar ocho años. Aunque creo que ya se empieza a notar el cambio de rumbo. En segundo lugar que, por lo que a mí respecta, pueden estar tranquilos y confiados en que dedicaré lo mejor de mis fuerzas en esta nueva aventura en la que me he embarcado. No me importaría tanto que me pudieran decir al final del mandato: te equivocaste en esto o en aquello, como que me dijeran: has sido un vago. Eso no, prometí trabajo y en eso no puedo defraudar. Y en tercer lugar, que sepan todos que soy sensible a las necesidades de cada persona. A veces demasiado. No me suele pasar por alto el dolor, la aflicción o las necesidades de un vecino. Otra cosa es que esté en mis manos arreglarlo todo.