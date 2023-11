El PSPV ha criticado este jueves con dureza los presupuestos de la Generalitat valenciana de 2024 para Castellón que, en palabras del diputado Rafa Simó están "llenos de trampas, mentiras y recortes y van a suponer un freno para el crecimiento económico y el empleo en la provincia".

Simó, quien tachó al Ejecutivo que preside el popular Carlos Mazón, de "cínico" por "hacer lo que han estado criticando durante ocho años", aseguró que "el 95% de las inversiones ya estaban previstas en el presupuesto de 2023 con el Gobierno de Ximo Puig".

Ingresos ficticios

El diputado por Castellón dijo que el documento "no es realista" e "incorpora 2.000 millones de ingresos que no van a llegar, son ficticios o reivindicativos, como quiera verse", al mismo tiempo que negó el argumento de la falta de ejecución al aseverar que en diciembre de 2022 esta alcanzaba el 93,1% de lo presupuestado con el Botànic en el Consell.

Criticó que con un 15% más de ingresos para el próximo año "las inversiones para Castellón caen un 20%" y alertó de "recortes" destacados para organismos públicos "determinantes" para el tejido económico castellonense, que tiene a la cerámica como protagonista. Rafa Simó se refirió al descenso del 40% en el dinero asignado a Labora, del 29% para el Ivace y del 65% en el caso del IVF.

Menos para la cerámica

Igualmente destacó la "desaparición" de proyectos como los de electrificación de hornos cerámicos o el proyecto de hidrógeno verde del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC). en el ámbito sanitario, dijo que se mantienen buena parte de las iniciativas puestas en marcha por el Botànic, pero que el alza del presupuesto se limita a los gastos de personal debido a la reversión de centros desde la privada.

En infraestructuras sociosanitarias apuntó que "no va a haber nuevos centros de salud ni residencias para mayores", mientra que resaltó la "nula visibilidad" de centros de Formación Profesional. "Este gobierno no tiene buenas ideas, no tiene criterio propio y falta al respeto a Castellón" con los presupuestos para 2024.

La conselleria de Pradas

Por su parte, la también diputada por la provincia, Mª José Salvador, puso el foco en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, que preside la castellonense Salomé Pradas, para resaltar que "el 98% de las inversiones van a proyectos que inició el ejecutivo de Ximo Puig".

Criticó que "la conselleria de Pradas es la que más baja en presupuesto en Castellón, con una caída del 55% en obra pública, de manera que "solo el 2% es para lo que Pradas ha llamado novedades, que se limitan a estudiar cosas".

En cuanto a las "desapariciones" de las cuentas de proyectos que estaban iniciados, Salvador mostró la preocupación socialista por la salida de los presupuestos del aparcamiento disuasorio de Vila-real, que ahora sí está en Xilxes; la conexión de la CV-10 con la CV-21, o el bulevar de la Plana. Además, alertó de que la Ronda Noroeste "no se va a completar, porque en el proyecto solo se habla de la primera fase, hasta l'Alcora" y el resto "desaparece".

Recortes para el aeropuerto

Igualmente, quiso hacer hincapié en los "recortes" en el dinero para el aeropuerto. Según la diputada castellonense, "se eliminan las partidas de las campañas de posicionamiento que están licitadas". "¿Qué van a hacer? ¿no van a pagar? se preguntó Mª José Salvador, para añadir que "sin campañas no hay rutas y sin rutas no hay crecimiento", por lo que "el Consell de Mazón y la consellería de Pradas dejan inviable el aeropuerto de Castellón". Igualmente, denunció que "no hay partida para el desarrollo de la Zona de Actividades Complementarias (ZAC)" de la instalación aeroportuaria de Vilanova.