El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha acusado al PP de intentar "bombardear" los acuerdos que han alcanzado y que tratan de alcanzar los socialistas con otras formaciones, entre ellas Junts, para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, y ha defendido que estos pactos persiguen "generar esperanza" en España, frente a la "crispación" que quieren provocar, a su juicio, los 'populares'.

Tras ejercer, en la tarde de este sábado, su derecho a voto desde Morella en la consulta a la militancia socialista para avalar las negociaciones para la formación de gobierno, Puig ha afeado a los dirigentes del PP que se muevan en "la desesperanza y la frustración" al pretender "movilizar a la gente" para provocar "más crispación y confrontación".

Así, ha cuestionado a la "derecha española" si, precisamente, su "alternativa" para Cataluña es "más crispación, confrontación y división", así como que "no haya reencuentro" ni una "mirada inclusiva".

Ante este escenario, ha defendido la posición del PSOE de buscar acuerdos para garantizar la gobernabilidad del país, aunque ha afirmado: "Todo tiene riesgos, pero lo que es un riesgo más grande que ningún otro es fomentar permanentemente la división entre España".

El valor del derecho a decidir de la militancia

En este contexto, Puig ha puesto en valor que la militancia socialista "pueda votar y decidir", dado que, según ha asegurado, "en otros lugares no es posible". Y como ejemplo de ello ha puesto el pacto de gobierno entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana, donde, ha remarcado, los militantes de ambas formaciones "no pudieron votar" para avalar o no esta decisión.

Así, ha valorado que en el PSOE se produzca este "proceso de debate interno" para tomar una decisión que, ha subrayado, "va encarrilada a que haya un gobierno de España que atienda lo que dijeron los ciudadanos en su momento --el 23J--, que es que no querían un gobierno de derecha y extrema derecha, sino que Pedro Sánchez pudiera conformar un gobierno que atienda la realidad diversa y la pluralidad de España con una mirada de progreso".

"Eso es lo que hoy pensamos que hay que hacer. Y eso es lo que, desde luego, yo he votado", ha expresado Puig, que ha aprovechado para subrayar que cualquier militante del Partido Socialista que haya votado "otra cosa" merece "el mismo respeto". "Eso es lo fundamental en la democracia, el respeto", ha finalizado.