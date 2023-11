El II Foro de Sostenibilidad 2023 celebrado este miércoles en la Cámara de Comercio de Castellón bajo el lema ‘Sostenibilidad rentable’, ha plasmado que las empresas “tienen un papel protagonista a la hora de cambiar la deriva del planeta y la forma de hacer negocios”. El encuentro ha instado al sector a liderar esta transformación en un momento de emergencia social y climática sin precedentes y ha trasladado, a través de casos prácticos, cómo integrar la sostenibilidad en el día a día de una empresa y convertirla en una aliada de la rentabilidad, sumando valor añadido al producto, abriendo nuevas oportunidades de negocio y ampliando el espectro de ventas.

Al liderazgo de las empresas en este camino se ha referido en la inauguración del Foro la presidenta de la Cámara de Comercio castellonense, María Dolores Guillamón, quien ha destacado que el “diálogo con la sostenibilidad al que asistimos hoy demuestra que es posible generar un impacto positivo y duradero en la sociedad y el medio ambiente a través de la promoción de prácticas empresariales responsables”. “Estamos aquí para compartir, debatir y aprender cómo reducir nuestro impacto medioambiental y, al mismo tiempo, agregar valor a nuestros productos y servicios”, ha dicho.

Guillamón ha agradecido el apoyo de la Generalitat Valenciana y del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) en la financiación de este evento: “Su compromiso demuestra que la sostenibilidad es una misión colectiva que necesita del esfuerzo coordinado de todos los sectores de la sociedad y también de las administraciones públicas”.

Los expertos reunidos en este II Foro coinciden en señalar que, en sus proyectos empresariales, la sostenibilidad ha traído consigo un posicionamiento de marca y, con ello, una fidelización y ampliación de la cartera de clientes. “La sostenibilidad ya no es una opción: es la alternativa a las empresas que quieren seguir siendo competitivas. Resistirse al cambio no tiene sentido, no ser sostenibles intensifica los riesgos”, ha indicado al respecto uno de los ponentes, José Gámiz, del Grupo La Plana. No obstante, aunque reconocen, como ha detallado por su parte Álex Dakov, de Agua NEA, que “todo el mundo asume ya la necesidad de la sostenibilidad, muy poca gente sabe cómo aplicarla de manera rentable”.

Las principales claves

Aprender a valorar “los intangibles”, “integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial” y fijarse “metas cortas pero realistas” son algunas de las claves aportadas por el elenco de expertos que ha hilado la jornada. Señalan que ser sostenibles implica destinar recursos –“que te guían a conseguir proyectos que cubren realmente lo invertido”, aseguran- pero destierran la idea de que este cambio esté sólo al alcance de las grandes compañías. “La sostenibilidad no es para empresas grandes, sino para empresas que quieren hacer algo grande. Este es el potencial de la sostenibilidad”, ha añadido Gámiz.

La primera de las ponencias del II Foro de Sostenibilidad de Castellón, ‘Nuevos tiempos’, impartida por Isa Moreno, presentadora de ‘Aquí la Tierra’ (TVE), meteoróloga y especialista en cambio climático, ha servido de punto de partida para analizar el escenario crítico, “pero todavía reversible”, que vivimos a nivel climático y social. Moreno se ha referido a los “puntos de no retorno” que amenazan al planeta, que orbita ya sobre umbrales al límite “que si se sobrepasan harán que pasemos a una nueva fase en la que los efectos se multiplicarán”. Deshielo, inundaciones, temporales más potentes, océanos más bravos… “Si logramos mantenernos en esos umbrales climáticos, naturales y de contaminantes [que la comunidad científica fija para una preservación segura y justa de la civilización] hay algunas cosas que podemos manejar, prever; y científicamente todavía es posible; hay esperanza”, ha indicado.

“Si no hay acción, el planeta va a acabar comportándose de una manera que no nos va a gustar: en nuestra salud, en nuestra vida, en nuestra economía… pero siempre podemos cambiarlo, claro. Sabemos las causas y es el primer paso para encontrar las soluciones”, ha añadido Isa Moreno. La comunicadora ha apelado a impulsar “una acción más ambiciosa y urgente” que implique a gobiernos y empresas, “porque la acción individual es necesaria pero insuficiente”, y a abordar la sostenibilidad desde la variedad de miradas que exige. “No ser sostenibles afectará a cómo entendemos el desarrollo de la civilización”, ha apuntado.

Cuatro ponencias y dos mesas redondas

La agenda del II Foro de Sostenibilidad ha estado integrada por cuatro ponencias y dos mesas redondas, que han abordado desde el impacto ambiental de los negocios locales o la transformación de la actividad empresarial en sectores tradicionales, hasta el binomio sostenibilidad-innovación.

A la bienvenida de la presidenta de la Cámara de Comercio, María Dolores Guillamón, y de Manuel Argüelles, director general de Energía de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo; y la ponencia de Isa Moreno, le ha seguido la intervención ‘Ecodiseño y nuevos modelos de negocio’, a cargo de Elena Badía, de Inèdit, una consultora especializada en ecodiseño estratégico y sostenibilidad, donde asesora y acompaña a empresas en su transición hacia la economía circular y la descarbonización.

La primera mesa redonda, ‘Cambiando las normas del juego. Empresas y sectores tradicionales que transforman la manera de hacer negocios’, moderada por Pepa Casado, CEO e investigadora de Futurea, ha reunido las experiencias de tres proyectos valencianos. Ernesto Belloch ha acercado el de la marca Andreu World, que diseña innovadores asientos para crear lugares de trabajo y de reunión sostenibles y saludables; Carlos Ferrando ha compartido los objetivos de otra de las firmas embajadoras del cambio, Closca Design, que transforma las ciudades en espacios amables a través del diseño; y Carmen Ferrández ha abordado la experiencia de Rols Carpets, una firma familiar que lleva más de 100 años diseñando y tejiendo alfombras a medida y moquetas con materiales sostenibles desde su fábrica de Crevillent.

Un papel protagonista

La conferencia ‘Movimiento B Corp: redefiniendo el sentido del éxito empresarial’, con Lucas Hunter, de B Corp Spain, ha tomado el relevo. En ella, Hunter ha incidido en ese “papel protagónico que el tejido empresarial tiene en esta apuesta por el cambio, porque toda empresa tiene un impacto”.

Por su parte, Álex Dakov ha hablado en ‘Creando valor a través de la innovación regenerativa’ del proyecto Agua NEA, un movimiento que transforma un producto de consumo diario como es el agua, que oferta en lata de aluminio alternativa al plástico, en una herramienta para restaurar el océano plantando corales.

El programa lo ha completado la mesa redonda, moderada por la periodista especializada en medio ambiente y sostenibilidad Jessica Peña, ‘Negocios locales con impacto’. Un encuentro de sello autonómico que ha reunido al científico marino y oceanógrafo Ignacio Martí, de la firma Gravity Wave, que transforma las redes de pesca inservibles en soluciones sostenibles; a la ambientalista Raquel Gómez, de Objetivo Cero, una consultoría de sostenibilidad focalizada en la integración de planes de sostenibilidad para empresas; y a José Gámiz, director de Sostenibilidad & ESG de Grupo La Plana, dedicado a la fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado y compacto y soluciones de exposición y mobiliario.