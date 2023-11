El Consell estudiará impulsar protestas contra la amnistía como pide Barrera

Presidencia de la Generalitat no ve con malos ojos la propuesta que lanzó este miércoles el vicepresidente primero y principal representante de Vox en el Consell, Vicente Barrera. Tras estar el martes en Madrid con Santiago Abascal, dijo que va a plantear a los socios de PP que si «lo ven conveniente» se intente «movilizar» a la sociedad contra el «golpe de Estado» de Pedro Sánchez. «Sin ningún ánimo partidista, no va a ser algo del PP, no va a ser algo de Vox, es que la sociedad civil pueda tener cauces para mostrar su indignación», señaló Barrera. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, no pone una línea roja a la propuesta de Barrera. «Lo hablaremos en el marco de diálogo que tenemos en el Consell», señalan fuentes de su entorno como respuesta oficial. No la consideran un desatino y ponen énfasis en comparar estas protestas contra la posible ley de amnistía de los implicados en el ‘procés’ con las que tuvieron lugar en Cataluña contra el Gobierno y las Fuerzas de Seguridad tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Sobre la implicación institucional en estas movilizaciones, que hasta ahora han sido de partidos, señalan que el Govern catalán «también pagó lazos amarillos». En todo caso, lo que se pueda organizar, está por decidir. Mazón hizo hincapiér en Castelló en separar el derecho a protestar por la indignación ante la amnistía con teñir de violencia estos actos, que condenó. «Cualquier protesta legítima y comprensible pierde la razón cuando se convierte en violencia», dijo el jefe del Consell. El president de la Generalitat defendió a continuación el derecho a la manifestación y a expresar las discrepancias en las calles de una manera pacífica. Que «a nadie le quepa duda de que protestaremos donde haga falta y lo haremos a luz del día, y si es de noche no lo haremos con bengalas, capuchas ni pasamontañas. Nos iluminaremos con nuestros móviles para que se nos vea la cara, para que sepan quienes somos, para que sepan que no tenemos miedo y para que sepan cuántos somos», aseguró. Lo hizo en referencia a los disturbios acontecidos esta semana en Madrid durante las manifestaciones contra la amnistía frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, que acabaron este martes con decenas de detenidos y heridos y fueron escenario de actitudes violentas de grupos de manifestantes. Mazón condenó esta violencia y apeló a la «firmeza» que «no está reñida con la moderación». Para ello, el president ejemplificó con el mitin «multitudinario» en València del domingo pasado -en referencia al acto protagonizado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra la amnistía del ‘procés- «para gritar con contundencia en mi nombre no». El PP tiene convocadas concentraciones el próximo domingo día 12 a las 12 horas en las capitales de provincia de todo el país. Pleno en las Corts Por otra parte, Vox recogió el guante de su líder, Santiago Abascal, que trasladó a sus representantes autonómicos la propuesta de pedir un pleno monográfico en los parlamentos regionales sobre la amnistía para presionar en contra de esta medida en el debate público. El grupo parlamentario Vox en las Corts Valencianes registró una petición para celebrar, precisamente, esta sesión monográfica con la intención de debatir «las consecuencias» del pacto de investidura y gobernabilidad en España, con presencia de Mazón. Ahora, esta propuesta tendrá que ser aprobada por la Mesa de las Corts, presidida por Llanos Massó (Vox) y formada por PP y Vox (3) y PSPV y Compromís (2).