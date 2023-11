El obispo de Segorbe Castellón, Casimiro López Llorente, se ha pronunciado este jueves sobre la ley de amnistía tras conocerse el pacto entre el PSOE y Junts. En concreto, López ha señalado que "la amnistía es hacer borrón y cuenta nueva, con lo que el estado de derecho se va a resentir enormemente".

No obstante, López ha admitido que no conoce "el texto ni la amplitud de la misma, por lo que es difícil dar una respuesta pormenorizada". Aún así, ha aducido que "no está previsto en la Constitución", suele existirr, según dicen en la amplitud que se presenta, como un cambio de régimen, entonces preveo que el estado de derecho va a quedar muy resentido", ha insistido.

López Llorente considera que "construir una sociedad sin esa base del derecho y la igualdad va a ser complicado".