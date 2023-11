Los puntos del acuerdo entre el PSOE y Junts para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez dejan indiferente a pocos. Las instituciones no son ajenas a ello. Si el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hizo el jueves una declaración institucional para manifestar sus críticas a este nuevo episodio de la vida política nacional, ahora llega la controversia a la Diputación de Castellón.

La presidenta provincial, Marta Barrachina, ha anunciado la convocatoria de un pleno extraordinario el martes 14 de noviembre, "que hoy mismo hemos registrado", porque "como presidenta de la Diputación Provincial de Castellón tengo el deber de proteger la igualdad de los vecinos de mi provincia que ayer, tras el anuncio del PSOE y Junts, se ve amenazada con una ley de amnistía".

Las declaraciones fueron realizadas en el transcurso de la presentación de la concentración que el PP realizará el domingo a mediodía en la plaza de la Muralla, para protestar por este acuerdo de investidura.

"¿De qué se alegran"?

Con una provincia "que está inmersa en una crisis cerámica que sigue sin las ayudas anunciadas por el PSOE, con una costa en regresión que no tiene apoyo alguno del Gobierno en funciones, sin infraestructuras urgentes que reclamamos desde hace ocho años y con una infrafinanciación dramática, nos preguntamos de qué se alegran los socialistas", ha declarado la presidenta provincial del Partido Popular de Castellón. "Me gustaría que el secretario general del PSPV de Castellón explicara los motivos por los que un castellonense debe alegrarse por este acuerdo, porque sinceramente no vemos ninguna ganancia. Al contrario, son todo pérdidas", dijo.

El pleno anunciado por la presidenta del PPCS pretende "reforzar esos valores, defender esa igualdad, reconocer la separación de poderes, apoyar la democracia y respetar la Constitución. Y lo vamos a hacer por principios democráticos, porque nadie tiene derecho a canjear la soberanía del pueblo español a cambio de una presidencia".

Ayuntamientos que se suman

La Diputación de Castellón no será la única institución en convocar este pleno. Otros municipios como el Ayuntamiento de Castellón, gobernado por Begoña Carrasco, o el de Almassora, con María Tormo a la cabeza, y también Burriana, con Jorge Monferrer, se suman a esta iniciativa a la que se incorporarán decenas de consistorios, tal y como ha anunciado Marta Barrachina. "Queremos elevar la voz de una provincia soberana".

"Parodia del Congreso"

Por otra parte, el secretario general del PSPV en Castellón, Samuel Falomir, criticó el "uso partidista" del pleno por parte de la presidenta Marta Barrachina. Algo que calificó de "indecente" porque busca convertir el órgano que representa la soberanía de la provincia "en un circo de discursos extremistas y alentadores de odio".

Mientras, desde Compromís, Ignasi Garcia ha señalado que "las derechas no protestan contra la amnistía sino por un resultado electoral que no los gusta" y dice que esto supone poner en riesgo "la legitimidad de nuestro sistema político".