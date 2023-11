Manifestaciones, acciones judiciales, recursos, declaraciones institucionales... Todo está encima de la mesa para mostrar el rechazo de la Generalitat a la amnistía y al pacto del PSOE con los independentistas catalanes. Aunque más que todo, la frase exacta con la que se pronunció este viernes la portavoz del Consell, Ruth Merino, es que el gobierno valenciano no descarta «nada» para ejercer esta protesta. «No descartamos nada, esto no ha hecho más que empezar», aseguró en la rueda de prensa posterior al pleno del ejecutivo autonómico.

Merino calificó el acuerdo de socialistas y nacionalistas de «infamia», de «quebranto constitucional» y «dinamitación de la separación de poderes». «Vienen días donde seremos testigos de la afrenta y de intentar separar a los independentistas como ciudadanos de primera del resto que seremos ciudadanos de segunda», explicó la consellera de Hacienda quien, ante esto, aseguró: «Nos tendrán enfrente». Y he ahí el «no descartamos nada» que irá, dijo, «en función de lo que vayamos viendo», resumió. Pero, ¿qué no es «nada» que no se descarta? ¿se prevé apoyar la petición que hizo el vicepresidente Vicente Barrera de convocar una protesta en nombre de la Generalitat?, se le preguntó a Merino. «Nada es acciones judiciales, apoyo a medidas, manifestaciones...», indicó la portavoz del ejecutivo autonómico quien dijo que es un asunto que irán «analizando» desde el Consell, «desde el diálogo», «el sentido común» y «como un gobierno único». Apoyo a las empresas La consellera de Hacienda también se pronunció durante su comparecencia sobre uno de los puntos del pacto entre PSOE y Junts que afecta colateralmente a la Comunitat Valenciana: la propuesta para trabajar a favor del regreso de las empresas que cambiaron su sede social de Cataluña durante 2017, en el apogeo del procés, y que muchas eligieron la Comunitat. «Las empresas en el ejercicio de su libertad harán lo que consideren», explicó Merino, quien reivindicó, no obstante, que en la Comunitat se sentirán «bien acogidas». En este sentido, destacó que «ahora más que nunca» podrán continuar instalándose en la Comunitat Valenciana gracias a la «desescalada fiscal» que dijo que el Consell está implementando en busca de ser atractivos a esa inversión. Asimismo, la consellera aseguró que si el Gobierno de España «en su afán de intervenir y contentar siempre a los mismos, nos sintamos afrentados, nos tendrá enfrente». También añadió que la Comunitat Valenciana, a través de la Generalitat, «no vamos a entrar en el cambio de valores constitucionales a cambio de dinero o competencias» ante la posibilidad de exigir el mismo trato que el pedido por Junts para Cataluña. «Nosotros queremos solucionar el problema de la financiación donde toca y como toca, no en comisiones bilaterales, no en acuerdos solo con unos», clarificó, al tiempo que dijo que «cualquier prebenda o beneficio que solo sea para unos vamos a ser los primeros en reivindicar lo mismo para la Comunitat Valenciana». Rechazo de los presidentes de las Audiencias Provinciales Por otra parte, los presidentes de las Audiencias Provinciales de España, entre los que se encuentra el de Castellón, Carlos Domínguez, mostraron «su más enérgico rechazo a la referencia efectuada en el documento pactado entre el PSOE y Junts al lawfarey y judicialización de la política». «Nos adherimos al acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ tanto en lo relativo al rechazo de tal iniciativa como a su justificación para repudiar la misma ante el riesgo evidente de que se pretenda someter a revisión parlamentaria decisiones judiciales en una flagrante vulneración del principio de separación de poderes», aseguraron. PP y Vox aceleran para celebrar en las Corts un pleno exclusivo de los pactos Las Corts y el Congreso se encaminan de forma paralela hacia el mismo punto: debatir sobre la amnistía la próxima semana. En un caso, en la investidura de Pedro Sánchez. En el otro, en un pleno exclusivo con el que añadir presión contra estos acuerdos. PP y Vox aceleran en la cámara autonómica para que las Corts acoja la próxima semana una sesión plenaria monográfica donde se desgranen los efectos que tendrán los pactos del PSOE con los partidos independentistas catalanes en la Comunitat Valenciana. Entre los puntos estaría la medida de gracia a los implicados en el 'procés' hasta la posible condonación de la deuda autonómica firmada con ERC pasando por la petición de Junts de que regresen las sedes de las empresas a Cataluña o el «diálogo singular» de esta autonomía con el Estado para su financiación. La Mesa de las Corts, donde tienen mayoría las dos formaciones que también componen el Consell, ha convocado una junta de síndics para el próximo martes. En ella, según confirman fuentes de Vox, se tratará la propuesta de la formación de realizar ese pleno monográfico. Esta se registró el miércoles por la tarde en consonancia con la estrategia estatal lanzada por los de Santiago Abascal de llevar acciones «institucionales» en todas las comunidades donde hubiera una mayoría de la derecha. La junta de síndics se tenía que convocar para la ordenación de los plenos de la siguiente semana cuando se celebrarán los debates a la totalidad de Presupuestos y la ley de Acompañamiento. Pero la introducción del debate sobre el pleno monográfico evidencia la celeridad para que este se celebre y que coincida con la sesión de investidura. Según fuentes parlamentarias, desde que se convoca hasta su celebración han de pasar 48 horas por lo que el pleno podría ser el jueves o el viernes si así lo aceptasen PP y Vox, con mayoría en el órgano de decisión parlamentario.