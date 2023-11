El Partido Popular vuelve a salir a la calle contra la amnistía y el pacto alcanzado entre el PSOE y Junts. En Castelló, como en el resto de las capitales de provincia, se hará a las 12.00 horas. El lugar elegido es la plaza de la Muralla. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, estuvo en Almassora para presidir el acto de entrega de premios de un festival de cortometrajes, y señaló que estas manifestaciones "tienen todo el apoyo de la Generalitat valenciana, no solo el apoyo personal y de partido, sino el apoyo institucional por la defensa de la igualdad que nos merecemos los ciudadanos y de los territorios".

"Nos vamos a manifestar en paz, con sosiego y calma, pero con determinación, fuerza y reivindicación. Y esto lo hace posible la España constitucional, la del encuentro, la concordia y la España plural y unida que nos hemos dado durante 40 años y que algunos quieren pasar página, rompiendo las mejores páginas de toda la historia de España", añadió. El jefe del Consell considera que los españoles "no tenemos que ir a ninguna reválida de la Constitución porque algunos necesiten un gobierno, un sillón o un cargo, o estén obsesionados con el poder".

Por su parte, Marta Barrachina afirmó que los ciudadanos «nos estamos jugando la igualdad que establece nuestra democracia y que no se puede quebrantar», y criticó que Pedro Sánchez «ha vulnerado el Estado de Derecho con una ley de amnistía que no encaja en la Constitución y que los castellonenses nunca votaron en las urnas». «Si el pacto alcanzado incluye esta condición, como el lawfare, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha tachado de ilegal, es necesario que la opinión ciudadana se someta a las urnas», defiende la líder popular.

Para la presidenta provincial «estos acuerdos de la vergüenza, lejos de resolver problemas, los agravan», por lo que desea que el mensaje «llegue con firmeza y rotundidad desde la más serena y pacífica de las posiciones».

"Incluso son bienvenidos los socialistas"

Organizada por el PP, Vox se ha sumado a esta iniciativa. Ante esta compañía, Mazón reiteró que todos "son bienvenidos, incluso muchos socialistas que esperamos en la convocatoria".

Eso sí, puso de manifiesto que no secundará concentraciones frente a las sedes socialistas, como ha anunciado que hará Vox a partir de las 13.00 horas. "A partir de ahí, lo que quieran hacer no es responsabilidad del PP", comentó.

Petición de reprobaciones

Respecto a la petición del Partido Socialista, que pide la reprobación de Llanos Massó por haber acudido el viernes a una concentración en Castelló que terminó con altercados y dos personas detenidas, Mazón exculpa a la presidenta de Les Corts. "No creo que sea responsable de ningún altercado, desgraciadamente alrededor nuestra ocurren cosas que algunos no aprobamos. Entiendo que cada uno hace uso de su libertad y en el uso de ella que cada uno aproveche su responsabilidad. Me alegro mucho de que tanto la presidenta de Les Corts como muchos diputados estemos defendiendo la igualdad de los españoles y lo hagamos con serenidad y tranquilidad. Hacer presidenta de Les Corts responsable de lo que puedan hacer otros ya me parece una actitud muy poco recomendable", dijo.

Además, añadió que el Partido Socialista "tendría que pedir la reprobación de su secretario general, que está rompiendo la igualdad de los españoles y está ninguneando a la Comunitat Valenciana de manera permanente, y que lleva callado ante el ninguneo que sufre esta tierra con sus propios jefes de partido durante demasiado tiempo".

"Exprimiremos nuestras competencias"

Respecto a la posibilidad de entablar medidas contra la ley de amnistía, Carlos Mazón comentó que espera que la situación "empeore aún más y no descartamos nada. Veremos el texto de esa ley, la investidura como se produce y las decisiones que se vayan a producir, ninguna halagüeña, ninguna a favor de la igualdad y el Consell de la Generalitat se reserva todas las acciones sociales, en la calle, en los juzgados, en las instituciones, que están encima de la mesa. Vamos a exprimir nuestras competencias y nuestra voluntad de reivindicar la Comunitat Valenciana al máximo". Por eso, "responderemos proporcionalmente", detalló.

Defensa de la presidenta de Les Corts

El PSPV de Castellón pidió la condena de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, por "participar activamente en las protestas violentas en las que proliferaron gritos franquistas y anticonstitucionales".

La propia Massó respondió que en el PSPV «no tienen ninguna constancia de que yo profiriera alguna consigna», y afirmó que ella estuvo «defendiendo la Constitución, el estado de derecho y la democracia frente a un tirano al que ellos apoyan». Por eso considera «surrealista que el partido que está dando un golpe a la Constitución, al estado de derecho y a la democracia pida mi revocación», para añadir que el parlamento autonómico «es parte de esas instituciones del Estado que quieren destruir».

El president de la Generalitat defendió a Massó. «No creo que sea responsable de ningún altercado», y mencionó que «hacer responsable a la presidenta de Les Corts de lo que puedan hacer otros me parece una actitud muy poco recomendable», dijo Mazón.