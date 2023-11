La Federación de Entidades de Atención a la Discapacidad de la Comunitat (FEADCV) ha lanzado una «alerta urgente» sobre el «inminente recorte» presupuestario de la Generalitat, que asegura que afectará directamente a la atención de 9.300 personas con discapacidad intelectual en la Comunitat. Entre las entidades castellonenses afectadas están Afanias Castellón, El Rinconet, Virgen de la Esperanza, Fundación Síndrome de Down, Afaniad, Aspropace o Apnac Castelló, informaron.

Desde la Fundación Aspropace de Castellón, Ana Mínguez, explica que para ellos que tienen 3 centros (atención temprana, residencia y centro de día) el presupuesto para de 2023 que se suponía que iban a pagarles y que no van a recibir asciende a 165.000 €. «Ahí está contemplado el alza salarial de los trabajadores, que están publicadas en el DOGV, firmadas por la patronal, sindicatos y Conselleria. Es una maleza porque estamos casi en diciembre, nuestros presupuestos estaban contemplados con un precio/plaza día que ahora no existe y ahora tienes que minorarlo a los precios del 2022», indica. «Las familias son las principales perjudicadas, porque vamos a tener que bajar el personal de los centros porque no vamos a llegar», revela.

«Confiábamos que con la llegada del nuevo Gobierno no se iban a revertir los trabajos y recursos que habíamos venido haciendo en años anteriores; es más recibimos ese compromiso por parte de la consellera de que no venían a restar, sino a mejorar y sumar», lamentó la portavoz de Ateneu Castellón, Amalia Diéguez, quien ha señalado que "nos estamos enfrentando a una situación muy complicada y frustrante".

Según explica Diéguez, el decreto de tipologías del anterior gobierno daba respuesta a una necesidad de renovar la legislación que no se movía desde 1990, la nueva cartera de Servicios Sociales implicaba valorar las nuevas necesidades y legislación nacida en los últimos 30 años. Por ello, se creaban de nuevos recursos, se dotaban de plantillas suficientes y se estructuraban programas y actividades centradas en la persona con una nueva metodología y enfoque. "Esto conllevaba un incremento de costes que daba respuesta a los déficit estructurales que existían desde hacía tiempo y al nuevo paradigma de atención a la discapacidad", señaló.

"El ejecutivo anterior dice que no pudo accionar el botón que daba respuesta al compromiso de financiación del nuevo modelo porque estaba en funciones, pero que estaba todo preparado para hacerlo efectivo, como así lo hizo con el colectivo de mayores", señaló. "Hemos estado sufriendo en la ignorancia e inquietud si íbamos a poder contar con esa financiación para cubrir esos déficit estructurales y necesidades de atención del colectivo cada vez mayores y más complicadas y ambiciosas", añade.

Se nos ha dicho que esa cantidad se ha destinado a otro departamento relacionado con infraestructuras, lo que viene a confirmar que el dinero existía y la financiación era suficiente. En el concierto que posibilita la colaboración entre entidades sin ánimo de lucro y Conselleria se añadió un articulado que establecía la necesidad de consignar presupuestariamente las cantidades establecidas de incremento en el concierto.

En noviembre, estando consignado el dinero y habiendo sido una necesidad unilateral de Conselleria de desviarlo a otros destinos, no lo entendemos porque es una deuda ética, moral y no solo económica con el sector. "Atendemos a personas con daño cerebral y sus familias y supone poder realizar acciones como acompañamientos al médico", señala Diéguez.