Los autónomos de Castellón tardan hasta un año en cobrar facturas

"Hace dos meses que pinté un piso por 1.300 euros y solo he cobrado 200 euros de la señal". Esta es una casuística que cada vez padecen más autónomos de los 41.783 que levantan la persiana de su negocio cada día en Castellón. La construcción --con 5.436 altas, el 13% del total-- es a fecha de hoy de los más afectados, según el delegado de la Federación de Autónomos (ATA) en la Comunitat, Alberto Ara, quien advierte que el impacto de la morosidad es desigual, «con sectores, como transporte --con 2.524 castellonenses operativos, el 6%--, no nos reportan impagos», indicó. A su modo de ver, «aunque se detectan incumplimientos en el plazo de pago de 30 días --60 máximo--, no se puede generalizar». Pero sí indicó que el problema se está enquistando, «afectado al eslabón más débil», y unido ello a un crédito cada vez más caro y restrictivo. «Si me reformas la cocina y no logro financiación del banco, te pago en seis meses, sin intereses».

Los encargos han bajado a la mitad Desde la compañía Fustecma (de reformas integrales, interiorismo y expositores), con sede en la Vilavella, su CEO, Pepe Matas, da fe: «Los clientes intentan abonar a plazos, tarde y mal. Antes pagaban mejor. Ahora todo suma. Como el repunte de los ERTE: o cierre de empresas, como la cooperativa citrícola de Nules, que deja a muchas personas sin trabajo». Además, añade en su análisis: «Hace un año tenía el doble de trabajo que ahora en reforma de hogar y local comercial. Y, si se realiza, se eligen materiales más baratos. También ha aumentado la competencia desleal de la economía sumergida: con parados que se buscan la vida». De este modo, «hay trabajos de envergadura de 50.000 euros por los que estamos cobrando 500 u 800 euros al mes, poco a poco. O un armario de 3.000 euros, que se paga en cuatro veces. Nos piden esa flexibilidad. Antes en dos o tres meses se pagaba una reforma y ahora pasa un año», lamentó. Según el último barómetro de ATA de septiembre, «el 40% de los autónomos sufre morosidad (siete puntos más que antes del verano). Y uno de cada cinco empieza a tener problemas para acceder a los créditos». Extrapolando a Castellón la tendencia nacional, cuatro de cada diez profesionales por cuenta propia (16.713 castellonenses) tendría problemas con el retraso en el pago de facturas por sus clientes: el 26% de particulares y el 10%, de entidades públicas. Según el último informe del Ministerio de Hacienda que analiza el periodo medio de pago de las Administraciones públicas con sus proveedores --pymes y autónomos--, de la provincia de Castellón cita --a agosto del 2023-- que la Diputación tarda 15,55 días (en enero, 15,13, cifra muy similar; hace un año, en 7,18; y antes de pandemia, 5,07). Y en cuanto al consistorio de Castelló, baja a 10,90 días (en enero, 23,69; agosto del 2022, 12,8; y en el del 2019, 14,19 días). En ambos casos el dato es inferior a los 30,44 días de media de las Administraciones autonómicas; de la central (29,68 días, sube 5 en un año); y de entidades locales (44,49 días, baja en 15 en un mes). Dicho documento expone otras instituciones del ente provincial, como la Escuela Taurina (con periodo de pago de casi 27 días) u Hospital Provincial (2).

La secretaria general de Confecomerç, Tere Esteve, indicó que «aunque algunos comercios son proveedores de material para el sector público, el grueso vende al cliente final. En tiendas de moda se ha notado que se pide fiar más, igual se paga un jersey en tres veces; o en una joyería, pero es solo cierto perfil de comprador, minoritario, que igual lo ha hecho siempre. Casi todo el mundo paga con tarjeta». Javier Gimeno, al frente de un establecimiento en Castelló con la marca homónima, explicó que «en la moda de ceremonia la forma de pago es la habitual en los eventos: una señal inicial y se completa el pago cuando se confecciona el traje». Legislación. ATA-CV: Tras trasponer la directiva europea 35/2020 UE a la ley de morosidad, para pagar una factura se dan 30 días, o hasta 60 si las partes lo acuerdan, en el sector público y privado, sin régimen sancionador. Subvenciones. Confecomerç: Pymes y autónomos también se ven afectados por el retraso, ya no en cobro de trabajos o materiales, sino por la tardanza en recibir las ayudas, lo que afecta a sus balances.