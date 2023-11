El Asador 7 de Julio ya es historia. El que durante 21 años fue uno de los restaurantes más reconocidos de la provincia ha bajado definitivamente la persiana. Lo hizo ayer, apenas unas horas después de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la empresa promotora de las obras del acceso ferroviario sur a PortCastelló, comunicara al propietario del establecimiento que el 11 de diciembre entrarán las máquinas y lo derribarán todo.

Rufino Brioso, fundador del popular asador, y Adif firmaron esta misma semana las actas de ocupación, un documento por el que el terreno y el local de 1.500 metros cuadrados situado en la avenida Valencia de la capital pasa ya a ser de propiedad pública. No obstante, como adelantó Mediterráneo, el propietario del restaurante pidió a la empresa que le permitiera tener el asador abierto hasta Reyes, dado que para la hostelería el mes de diciembre es una de las épocas de más negocio del año. Pero la respuesta de Adif fue un no. «Se lo pedimos como un favor, pero no hubo manera. Nos explicaron que el 11 de diciembre entran las máquinas y para ese día tenemos que tener el local vacío», explica el gerente del 7 de Julio.

La cuenta atrás para el derribo ha empezado ya y en el asador ayer ya empezaron a desmantelar el establecimiento. En pocas semanas tienen que vaciar las cámaras frigoríficas, sacar mesas, sillas, cuberterías, cuadros, botellas.... «El trabajo es inmenso y tenemos que darnos prisa», añade Brioso.

Despedidad

Para Rufino Brioso lo peor de las últimas horas ha sido despedirse de sus trabajadores. «No he parado de llorar. Algunos de los profesionales llevaban conmigo desde el día que abrimos y me ha dado una pena muy grande tenerlos que despedir. Éramos como una familia», asegura.

Otra espina que tiene clavada es no poder hacer una fiesta de despedida, tal y como le hubiera gustado. «Dije que quería hacer una fiesta para agradecer a Castellón todo lo que nos ha dado estos años, pero si tenemos que vaciar ya el local es imposible», reconoce el empresario que solo tiene palabras de agradecimiento para los cientos y cientos de «clientes y amigos» que en las últimas dos décadas han pasado por los salones del asador.

Con el cierre del 7 de Julio Castellón pierde uno de sus locales de restauración más emblemáticos, y a partir de ya su propietario se dedicará a descansar. «Si esto me llega a coger de más joven levanto otro 7 de Julio en otra parte de la ciudad, pero ahora lo que hoy a hacer es retirarme y descansar», apunta. Los hijos de Brioso gestionan otros tres restaurantes del mismo nombre, dos en Valencia y otro en Madrid.

Además, no es el único inmueble afectado por el proyecto. Entre los damnificados hay, al menos, otras dos familias de Castelló que van a tener que dejar sus casas. Una de ellas es la de Nuria Viciano que, junto a sus dos hijos (uno con una enfermedad rara), va a tener que mudarse a una nueva vivienda, dado que las futuras vías pasan por la mitad de su casa.