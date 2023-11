Castellonenses en demasía han observado cómo surgían unas luces misteriosas en el cielo de Castellón este sábado 18 de noviembre. Concretamente, han aparecido en la zona donde se encuentra la Biblioteca Universitaria del Conocimiento (BUC) de Vila-real. Las personas que han logrado visualizar este acontecimiento se han sobresaltado y se han mostrado patidifusas ante la incerteza de desconocer aquello que jamás habían contemplado.

Este ha sido el nuevo paso por el espacio aéreo de Castellón de los satélites artificiales Starlink de la empresa SpaceX (proyecto propiedad del multimillonario Elon Musk). Como suele acaecer, las luces misteriosas, también llamadas tren de luces, avanzarían de norte a sur y solamente han sido visibles durante unos parvos minutos para, posterior y progresivamente, ir diluyéndose.

No obstante, según informes de usuarios de Starlink, es posible que su visibilidad no sea tan apreciable como ha sucedido en otras ocasiones, ya que no es la primera vez que se exhiben en la localidad. Durante este verano se ha podido presenciar dos veces de manera más nítida, aunque fugaz.

Próximo Starlink

Este domingo 19 de noviembre podría presentarse de nuevo sobre las seis de la mañana. Sin embargo, los parámetros podrían cambiar debido "al cambio de órbitas".

¿Qué son los Starlink?

Starlink es una constelación de satélites de comunicaciones impulsada por SpaceX, la empresa de exploración espacial fundada por Elon Musk. El objetivo de Starlink es proporcionar acceso a Internet de banda ancha de alta velocidad y baja latencia en cualquier parte del mundo.

El sistema Starlink está compuesto por miles de satélites en órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés). Estos satélites se relacionan, comunicándose entre sí a través de enlaces láser y establecen una red en el espacio que consigue conectar con estaciones terrestres en la Tierra.