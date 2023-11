El PSPV de Castellón ha denunciado esta mañana ante la Policía Nacional el ataque a la sede de la calle Carcagnte, por la aparición de pintadas durante la madrugada del viernes al sábado. Desde la Ejecutiva Provincial han expresado en un comunicado su malestar y califican de "lamentable" el acto, ya que afirman que "se produce horas después de que el Partido Popular señalara, en un vídeo cargado de odio, a los diputados castellonenses que votaron a favor de la investidura del presidente Pedro Sánchez".

Aseguran que "condenan de manera firme" este suceso, y afirman: "Nos remonta a las épocas oscuras del terrorismo". En el mismo comunicado instan al PP a la responsabilidad "frente al quiebre de la convivencia que azuza el PP y sus socios de extrema derecha". Por otra parte, el secretario general del PSPV de Castelló, Germán Renau, ha calificado estos hechos como “un lamentable ataque a la democracia” y ha exigido al Partido Popular y a Vox “que dejen ya de alentar actos de odio contra el Partido Socialista”.

La denuncia, presentada por el secretario de Organización del PSPV de Castelló, José Luis López, recoge la aparición de pintadas con frases como: “Escoria traidores”, “Perro Sánchez” o “la casa de la casta”, además de tachar la cara de la senadora Amparo Marco. Renau ha insistido en pedir a los representantes de la derecha y la ultraderecha que “dejen de hostigar a los cargos socialistas y de incitar a unas concentraciones frente a las sedes socialistas que casi siempre acaban en actos violentos”.

En este sentido, el secretario general del PSPV de Castelló se ha dirigido directamente a la alcaldesa, la popular Begoña Carrasco, “que como representante de la ciudad, de todos y todas, debe condenar de forma rotunda estos hechos y, sobre todo, debe asumir las actuales reglas democráticas, que han llevado a que Pedro Sánchez sume los apoyos necesarios entre los grupos políticos para volver a ser presidente del Gobierno”.

Para Renau, “que Carrasco se invente plenos como el de ayer, sobre la Ley de Amnistía, solo para seguir generando odio hacia el PSOE demuestra su nula capacidad como representante de una institución como es el Ayuntamiento de Castelló”. De igual manera, el secretario general del PSPV en Castelló ha exigido al concejal de Seguridad Ciudadana, el ultraderechista Antonio Ortolá, que “condene los ataques o, sencillamente, dimita, porque él, junto a toda una presidenta de Les Corts, como es Llanos Massó, han sido partícipes a diario del acoso que ha sufrido la Casa del Poble de Castelló durante estas semanas”. Si Ortolá no condena los hechos y no dimite “la responsable de avalar sus actitudes será Begoña Carrasco a no ser que le cese de manera fulminante”.