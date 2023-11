Bebés prematuros en Castellón: una lección de supervivencia

Cada año nacen en Castellón más de 200 bebés prematuros. Una cifra que, lejos de atajarse y aún con los avances médicos, sigue estable. Sin una causa directa, sí se alerta de factores de riesgo como embarazos múltiples, estrés o gestación a edades tardías. Con motivo del Día Mundial del Niño Prematuro, como cada 17 de noviembre, la efemérides recordó esta semana las hazañas de los pequeños/as que alumbran antes de la semana 37 y se enfrentan a secuelas proporcionales al peso y semana de nacimiento. Una lección de supervivencia con el apoyo del tándem equipo sanitario y padres.

Según el Instituto Nacional de Estadística, de los 4.002 partos registrados en la provincia en el 2021, 238 (el 6%), fueron prematuros. Una casuística similar a una década atrás, en 2011, con 5.998 alumbramientos (bastantes más) y 409 nacidos antes de tiempo, el 6,8%. La franja de edad con más casos de prematuros en Castellón, en cuanto al 2021, se da en madres de 30 a 34 años; seguida de 35 a 39.

La Conselleria de Sanitat maneja las cifras de sus hospitales en Castellón: 194 prematuros en 2022, más que el precedente con 182. Las principales patologías de estos recién nacidos se vinculan a problemas cardiacos, respiratorios, digestivos, infecciosos, neurológicos y sensoriales.

El Hospital General de Castelló es referente de la red pública. Ana Martínez Cano, supervisora de su Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y de la Unidad de Neonatología, explica que, en este centro, «en el 2021, el 13% de nacimientos eran prematuros; y en el 2022, un 10%. La tendencia se mantiene. La Sociedad Española de Neonatología sitúa la tasa entre un 7 y 10%; y a nivel internacional, de un 4 a un 16%».

«Nunca se sabe al 100% por qué se produce un parto prematuro. Cualquier mujer gestante puede tenerlo. A no ser que exista una malformación del feto y los propios ginecólogos provoquen el adelanto del parto. Hay más probabilidad en un embarazo gemelar, in vitro, por hábitos de tabaco o alcohol de la madre, enfermedades cardiovasculares,...O la edad. Hasta los 30 ó 35 años es la biológica normal para el primer hijo, pero estamos viendo muchas madres primerizas de 40 a 45 años», relató la especialista de la unidad.

En sus 24 años de experiencia, resalta que se ha ido innovando y que la Comunitat cuenta con ambulancia pediátrica para traer a Castelló o a València, si lo necesitan, a bebés prematuros de Vinaròs o Vila-real. En carencias, reflexionó que falta personal (más pediatras de neonatología y enfermeras pediátricas) para acometer más proyectos --como en Madrid, las unidades de atención a domicilio que ayudan cuando el bebé ya ha cogido peso--; y una mejora de las instalaciones, «para que los padres puedan descansar».

Puertas abiertas 24 horas

«Tenemos puertas abiertas 24 horas y los padres están las 24 horas con el niño. Es bueno para ellos y para el niño: nos ayudan en el baño, alimentación, método canguro,...Pero nos reclaman un sitio donde poder ducharse, comer y descansar», explica. «Ahora duermen en una salita pequeña, en un sofá; o en un sillón junto a la incubadora. Hay una habitación donde se pueden duchar por las tardes, pero las condiciones son pésimas. Al principio se van turnando los padres pero acaban agotados aunque no se quieren ir. Yo no me iría», apuntó Martínez. Con todo, avanzó que se va a iniciar pronto una obra de reforma, «y en el espacio disponible, de dos salitas, se tirará el tabique, se colocarán sofás, una ducha y un baño».

La tendencia en hospitales de toda España, como el 12 de Octubre, es habilitar habitaciones para familias dentro de la unidad (con sofá, cama e incubadora) «y eso está proyectado en el nuevo Hospital General, pues los niños son de los padres; son el 50% del equipo».

El tiempo de permanencia en el hospital varía según la edad gestacional y evolución. «Hay niños de 35 semanas que se van cuando ya tienen los dos kilos; y otros de 24 semanas (lo mínimo de viabilidad en este hospital), que lo alargan a dos meses y medio», indicó.

La recuperación va más allá. Las consultas de seguimiento son claves «hasta los 3 ó 4 años; y lo ideal sería hasta la adolescencia», anima la pediatra Flavia Pronzalo.

Los bebés prematuros tienen una inmadurez en todo su cuerpo y órganos. «Hay quien no tiene secuelas, pero la gran mayoría sufre un retraso neurológico o a la hora de comer en los dos primeros años y, al llegar la edad escolar, ya nada», añade. Distinto son los grandes prematuros «que pueden quedarse con secuelas neurológicas (TDH, autismo,...) o retraso motor, psicológico o del intestino».

Economía y psicología

«Las familias necesitan más recursos. Les informamos de todas las ayudas, pocas y desconocidas, como un permiso más largo de maternidad. Al salir del hospital necesitan atención temprana, psicólogos, piscina. Hay padres que tienen que dejar de trabajar porque no pueden llevarlos a la guardería, al ser más propensos a infecciones», cuenta Ana. Y luego están las mamás. La psicóloga sanitaria Ana Arechavaleta, les aconseja: «Que crean en los médicos, aunque a veces la cabeza se vuelve irracional. Son los mejores y estarán al lado de tus hijos para ayudarles. La incubadora es su mejor amiga. Y que hagan mucho método canguro, de contacto piel con piel para crear vínculo. Y un grupo de amigas para compartir experiencias: en mi caso salió de la sala de lactancia y continúa».

¿Cómo ha impactado en sus vidas esta experiencia?

Cristina y David son padres de Enric y Ferran. Nacieron con 30 semanas, con 1.260 y 1.595 kilos de peso, respectivamente. En enero cumplen ya dos años. «Fueron momentos muy duros --recuerda su mamá, que los tuvo a los 29 años--. No sabes qué pasará, están en la UCI. Pero con los profesionales del Hospital General están superbien cuidados. Estamos muy agradecidos a ellos, y a la familia». Vivir en Albocàsser fue un problema: «Ir y volver a diario para estar con nuestros bebés en la UCI era inviable». David recuerda lo difícil que fue alquilar un piso en Castelló, «pues nos pedían para larga estancia. En València, cerca del hospital, sí tienen disponibles. Sería interesante algo similar aquí».

Olga, de Peñíscola, es madre de Melissa, que nació en la semana 31 y ahora tiene 2 años. Fue madre a los 33 años: «No me esperaba que pasara esto. Lo hemos pasado muy mal. Tenían dos bebés, era un embarazo gemelar. Y solo nació Melissa, pesaba 1.595 kilos: la tuvieron que reanimar porque no respondía, estuvo tres días en la UCI y luego mes y medio. Con el tiempo ha sido la mejor salud del box donde estaba». «A nivel personal lo he vivido muy mal y he tenido que ir al psicólogo pero, con ayuda de la familia, todo bien. Aún tengo miedo de que le pase algo, pero bien. No me afectó al trabajo porque estaba en casa», añade.





Ana es la mamá de Jaime y Miguel, que nacieron con 24 semanas y 1 día, y están a punto de cumplir «5 añitos ya». «Tenía 34 años, casi 35. Es una experiencia dura que nadie se espera. Cuando eres madre nadie te prepara para serlo 4 meses y medio antes de tu fecha de parto. Es un trauma», reflexiona. «Es difícil pero se puede sacar una parte muy bonita. Cuando nacen quieres tener el piel con piel, a los niños contigo, y te das cuenta de que todo lo que te habías imaginado, no va a pasar. Empieza un camino superduro por la supervivencia pero reconforta el vínculo de apego que vas creando», indica.







Más experiencias: Hospital Vithas

El Hospital Vithas de Castellón cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos y Neonatales, que ha atendido más de 180 bebés en los últimos cinco años. Su supervisora, Ana Palomares, destaca que «en la UCI pediátrica se crean vínculos afectivos: el principal objetivo es la humanización».

La Unidad Materno Infantil del Hospital Vithas Castellón está formada por un equipo multidisciplinar de profesionales de especialidades como ginecología y obstetricia, matronas, pediatría, endocrinología pediátrica, cardiología pediátrica, psicología con especialidad en duelo y coaching perinatal y neurodesarrollo pediátrico. Además, la unidad cuenta con unas instalaciones y unos equipos tecnológicos punteros, así como incubadoras último modelo, respiraderos de ventilación invasiva y no invasiva, equipo de hipotermia y administración de óxido nítrico y monitor de función cerebral, todo ello para garantizar el correcto abordaje y seguimiento de los pacientes con patologías más complejas.