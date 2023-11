L’emblemàtic paratge de les Fonts del Llosar a Vilafranca va acollir el passat cap de setmana el naiximent del Museu del Temps, un projecte ideat per José Antonio Portillo, en el que van participar un grup de veïns i dos col·lectius de la localitat, que van soterrar objectes amb una gran història al darrere per a conservar-los al llarg dels anys. Tots els presents van viure un acte marcat per l’emoció i el pas del temps, on la música va donar la solemnitat adient.

Sergi Albert va protagonitzar el primer soterrament: un pot de dièsel, al que considera «la sang que mou la societat i l’economia mundial avui». El que pretenia era fer una reflexió sobre l’ús massiu d’aquest combustible i la importància d’intentar millorar el seu consum. Seguidament, el grup Els Cocodrils, format per alumnes de 5é de Primària del col·legi Don Blasco de Alagón, van soterrar un quadern fet per ells anomenat Som afortunats de viure a un poble, amb el que posaren en valor viure a Vilafranca i mantindre les seues arrels, que mai quedaran en l’oblit gràcies a aquest projecte. Mercedes Pitarch també va soterrar un objecte: un quadre que va fer durant la guerra civil, per a fer memòria d’aquella època, a l’igual que Enric Beltrán amb la seua esquella, una representació del seu dia a dia i en la que dona importància al treball de la terra i a la necessitat de cuidar-la, com fa ell al mas on ha escollit viure. Històries d'un poble Les Fonts del Llosar també amaguen ara un espill d’Alba Loras, qui va decirir soterrar aquest objecte «no per a oblidar una de les etapes més dures de la meua vida, sinó per recordar que un moment difícil m’ha fet ser la persona que sóc ara». Alba va patir un tumor cerebral que li va provocar paràlisi facial i utilitzaba l’espill durant la seua recuperació. A més, està soterrat a un lloc de l’Arborètrum des d’on es veu sa casa, on es va recuperar. Una història de superació digna de ser guardada. Juan Dolç va decidir aportar el seu primer arnés d’escalada, que va ser soterrat cap a la muntanya, ja que este esport ha estat una de les coses més boniques de la seua vida i així ho va voler compartir amb la resta del poble. Finalment, un grup de joves nascuts el 2006 i 2007 va soterrar una placa amb un codi que condueix a una llista de reproducció musical, amb cançons que han sigut especials per a tots. A més, la placa també conté una foto de grup amb Eva, Rebeca, Ainhoa, Laia, Noa, Tania, Sofia, Sara, Alba, Jimena, Luna i Rubén. Ara, els visitants del Museu del Temps, mitjançant codis QR ubicats per les Fonts del Llosar, poden fer el recorregut i connectar amb l’objecte soterrat i la seua història. Vilafranca ja té un altre museu a l’aire lliure.