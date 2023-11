Si Ximo Puig quería ser o no ministro solo lo sabe él. Pero hay algo bien cierto, de estar dentro del Consejo de Ministros a estar fuera hay un abismo si nos referimos al futuro del PSPV. Porque a veces lo importante no es lo que se hace, sino lo que no se hace. Y me refiero a la decisión de Sánchez de darle continuidad a Diana Morant como referente de la Comunitat Valenciana en el Gobierno y en Madrid. Morant es la apuesta de Sánchez, pero también es la ministra de Puig.

La pérdida de poder institucional ha debilitado al expresident y a su entorno, los llamados ximistas. No es casual que su nombre apareciese en las quinielas ministeriales. Quién le puso cartera antes de tenerla, sin duda, no es amigo suyo. Y no será por méritos tras sus ocho años al frente del Botànic. Puede que ahora Puig no tenga ejército suficiente para ganar la guerra orgánica, pero sí para pactar y ser determinante. Y ahí es donde entraría la operación Morant. Lo normal es que Puig ni aspire ya a liderar el PSPV ni a ser el candidato a la Generalitat en 2027, por lo que, como mal menor para salvar los muebles, los ximistas tengan en línea de salida a la ministra para cuando llegue el momento. Es lícito pensar que si Sánchez ha confiado de nuevo en ella para dirigir un ministerio, lo normal es que también lo haga para futuros menesteres en el partido. Aunque, en política, nada tiene por qué ser lo que parece. En todo caso, la travesía que les espera a los socialistas valencianos no será fácil. En Alicante los de Puig tienen poco que rascar. Su secretario general y diputado en el Congreso, Alejandro Soler, persona muy próxima a Sánchez, controla el partido con solvencia y también aglutina, ahora, una parte de la provincia de Valencia con el exministro José Luis Ábalos y Mercedes Caballero. Otra parte de Valencia está en manos del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. Y lo que resta, es lo que se lleva el sector afín a Puig. No hay que perder de vista tampoco lo que pueda pasar en la delegación del Gobierno. Supone la relación más directa con Madrid y la persona que ocupe el puesto puede marcar también el futuro. Ahora está en manos de Pilar Bernabé, a la que Puig situó como su número dos en el PSPV. Con poder institucional o sin él, el PSPV nunca ha dejado de ser un hervidero. Hay que pactar, siempre hay que pactar. Y los que aspiran a dirigir la segunda federación socialista de España han quemado rueda con miles de kilómetros recorridos en los últimos meses. Y eso que falta todavía un año para el congreso ordinario, si no se adelanta. ¿Dónde se sitúa Castellón? La dirección provincial que encabeza Samuel Falomir no admite dudas y está con Puig. Al igual que la diputada María José Salvador, Francesc Colomer y el alcalde de Vila-real, José Benlloch, tres personas con mucho peso en el socialismo provincial, aunque este último es amigo personal de Fernández Bielsa. El sector de Ernest Blanch, aunque ya testimonial, no se ha diluido y podría decantarse por cualquiera de las opciones. La otra pata es la de Bielsa, que si bien es residual, entra en Castellón de la mano de Alexis Barrios, su asesor en el ayuntamiento de Mislata y un histórico del socialismo de la capital; y del exdiputado Germán Renau. Amparo Marco sale en la foto de Pedro Sánchez En todo este galimatías, una mención aparte merece la exalcaldesa de Castelló y actual senadora, Amparo Marco. Siempre ha ido por libre en lo que a temas de partido se refiere, nunca ha estado en primera fila. Ahora, tras su aterrizaje en Madrid gracias a la mediación de Pedro Sánchez al no incluirla en la lista la dirección provincial, Marco es la persona de su confianza en Castellón y tiene por delante todavía un futuro, bien en la propia capital de España o en la provincia. ¿Por qué si no estaba en la tercera fila del Congreso en el pleno de investidura?