La exalcaldesa socialista de Castelló Amparo Marco se arma cara a Madrid

En un plano bien distinto del que ha ocupado durante ocho años como alcaldesa de Castelló, la ahora senadora Amparo Marco busca hacerse un hueco visible en la escena política desde el objetivo de convertirse en la voz socialista de la provincia en Madrid en un trabajo con la base de operaciones en la Cámara Alta. Para ello, tiene todo el apoyo de Pedro Sánchez.

Además de contar con su escaño en el Senado, único electo del PSOE por esta circunscripción, la exprimera edila de la capital de la Plana es portavoz adjunta de su grupo parlamentario, y también forma parte del territorial, cuya creación ha liderado el expresident de la Generalitat y ahora senador designado por Les Corts, Ximo Puig.

En el caso del segundo, permite a sus integrantes contar con la posibilidad de turnos adicionales de intervención cuando los temas afecten de forma directa a su territorio.

Marco cuenta con este escenario para matizar lo que podría parecer un brusco giro desde lo local a lo nacional, de manera que pueda hacer de altavoz de las reivindicaciones castellonenses en la capital del reino, allí donde se toman no pocas decisiones, en particular las vinculadas con inversiones en infraestructuras y costas, que afectan de forma directa a la provincia.

En un momento en el que comienzan a elaborarse los Presupuestos del Estado con Pedro Sánchez, valedor de Marco contra el parecer de la formación en la provincia, que no la incluyó en las listas, se abre una ventana para tratar de incluir peticiones locales. Con este fin, esta misma semana ha activado reuniones dentro de su partido para vertebrar su papel y recoger impresiones y demandas, tanto con el secretario general del PSPV en Castellón, Samuel Falomir, como con los diputados provinciales de su partido y los secretarios comarcales socialistas. Desde un punto de vista orgánico, Marco es la única de Castellón en la ejecutiva federal del PSOE y contaría con su posición como secretaria de Emprendimiento e Impacto Social como apoyo para visibilizar su trabajo y conseguir sus objetivos.

Así evitaría que su responsabilidad actual en la Cámara Alta quedara en un mero papel de retiro en Madrid, como ocurre en no pocas ocasiones. «Trabajaré por la provincia de Castellón desde el Senado como he venido haciendo como alcaldesa en la capital y como diputada autonómica con anterioridad», aseguró Marco cuando se confirmó, no sin turbulencias previas, su candidatura para liderar la lista a la Cámara Alta por la provincia.