Argentina dio un giro de 180 grados a su rumbo político el 19 de noviembre con la victoria electoral del economista libertario Javier Milei, quien en España tiene vínculos con Vox. La llamarada de declaraciones de Milei puso en alerta a muchas personas de este lado del Atlántico, que no comprendían cómo los argentinos podían ver una alternativa viable en quien ya es presidente electo. Para entender esa opción, que además arrasó entre los argentinos residentes en España con el 69% de los votos, tal vez haya que vivir la experiencia Argentina. En ella hay menos tango y cumbia que inflación del 150%, devaluación, inseguridad y fractura social.

Críticas al kirchnerismo

«Es matemática pura, el kirchnerismo no funciona, es un hecho objetivo», dice Livio Rocha, de 58 años. Hace seis decidió mudarse a Castellón desde su Lanús natal. Según él, Argentina es un país que falla en casi todo: «Te acostumbras a vivir con la inflación. El ser humano se acostumbra a las peores cosas. Mientras te alcanza, te acostumbras a proyectar a corto plazo, vas achicando tus expectativas. Aparte, la seguridad no funciona, las casas tienen que ser casi un búnker, dotadas con cámaras y con vallas. A mí me llama la atención que cuando te ha ido mal con un trabajo y se lo decís a alguien, te contestan ah, ¿pero no quedaste en bancarrota? Entonces está bien. Y cuando decís que te han robado, te contestan ah, ¿pero no te lastimaron? Entonces está bien».

Livio comenta en ese punto el mismo caso criminal que apunta Viviana Castilla, residente en Burriana y que asesora a argentinos a establecerse aquí. Es el de una adolescente a la que dos ladrones golpearon para robarle el celular y la mataron. «Te matan por robarte un celular», lamenta Viviana.

Esta argentina ve en la propuesta de Milei una manera de terminar con esa inseguridad: «El cambio es mucho más profundo que una crisis económica». En cuanto a lo puramente económico, a Viviana le atrayeron las ideas de austeridad de Milei, acostumbrada a la deuda casi infinita de Argentina. «Lo que él propone de que se gaste solo lo que entra, yo lo pienso en escala pequeña, en mi casa, y me cuadra», dice. Para ella, Milei se va a encontrar con mucha resistencia sindical — en la que hay una presencia histórica del peronismo— en las calles.

Las dudas existen

Livio, Viviana y Julián Bonillo, de 42 años y residente también en Burriana, definen la llegada de Milei con la palabra «esperanza». Los tres dicen lo mismo. «Con Milei no estoy contento, estoy esperanzado», afirma Livio. Viviana ve «un voto de esperanza» y Julián cree que «da un nuevo aire de esperanza». Julián, por cierto, habla de que si la situación no mejora valora «traer a Castellón» a su padre. Por todo lo que expresan los tres es por lo que crea esperanza un hombre que recurre mucho al insulto, que promete privatizaciones extremas, que ha llegado a hablar de legalizar la venta de órganos y que clonó a su perro muerto y habla con él a través de una medium. Eso sí, esa cara de Milei los deja alerta: «Tiene que lograr establecer un equilibrio sano entre sus entrañas y lo político, y por ahí es la parte que me representa un signo de interrogación», cuenta Livio. Viaiana cree que en campaña Milei ha mostrado posturas «de máximos». «Ha estirado el elástico, pero a la hora de la verdad se moderarán las posiciones». «Ojalá funcione», sentencia Julián.