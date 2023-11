Si como publicó Mediterráneo, en el primer semestre de este año los accidentes graves en el puesto de trabajo ya habían iniciado una escalada, con un incremento del 47% al pasar de 17 a 25, al añadir tres meses más al informe, el último que acaba de publicar el Ministerio de Trabajo, la evolución en clave negativa se agrava, de manera que entre enero y septiembre de 2023 y en relación al mismo periodo de 2022, ese incremento supera ya el 52%, con un total de 28 casos.

Sobre este punto en concreto, el secretario general de CCOO en la provincia, Albert Fernández, expresa su «preocupación» porque entiende que «hay que hacer un análisis detallado para ver qué es lo que no funciona como debe y tomar las medidas oportunas».

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en Castellón, Luis Martí, expresa igualmente su preocupación, así como considera que se trata de «una evolución negativa de los accidentes graves», que «deberá analizarse caso a caso e implantar medidas para su reducción».

En lo que se refiere a la mortalidad en los siniestros ocurridos bien en el puesto de trabajo, o bien en lo que se conoce como in itinere, es decir, en los desplazamientos entre el domicilio y la empresa, la tendencia es de descenso clarísimo. De hecho, mientras que en los nueve primeros meses de 2022 fallecieron un total de seis castellonenses durante el desempeño de su jornada labora, en el mismo periodo de este ejercicio la cifra queda reducida a uno.

Menos gravedad

Donde los números presentan también una evolución en principio positiva, de ligera reducción o al menos de freno, es en los accidentes leves.

En este capítulo, el total es de 5.914 frente a los 6.146 del pasado año, un dato que sigue siendo destacado, ya que supone 22 siniestros cada día natural, domingos y festivos incluidos.

Aquí las visiones de patronal y sindicatos difieren de forma notable. Mientras que Luis Martí valora de forma positiva la evolución, Albert Fernández asegura desde el lado de los representantes de los trabajadores que «la bajada de los números no es precisamente espectacular», al tiempo que afirma que «hay mucha ocultación de accidentes laborales, porque no se comunican todos, sino que se etiquetan como enfermedades comunes, cuando no lo son».

Desde el punto de vista del responsable de CCOO «el ambiente de crisis que se respira por los problemas en la industria hace que los trabajadores tengan miedo a perder sus trabajos».

Se trata de un punto de vista que el presidente de CEV Castellón no comparte en absoluto y no ve en qué puede basarse la valoración sindical.

Los sectores

En cuanto a las actividades que absorben el mayor número de accidentes laborales, los datos del Ministerio de Trabajo sitúan en primera posición a la industria, con un total de 1.643 accidentes, seguida de la construcción, con 859 en lo que llevamos de año. Le siguen el comercio (791), la agricultura (475), la hostelería (467), los administrativos (450) o el transporte (319).

Esta situación se produce en un contexto en el que el número de trabajadores protegidos presenta en la provincia de Castellón una evolución al alza, con 242.834 afiliados a la Seguridad Social de media en 2023, frente a 241.106 en el ejercicio precedente, de manera que también hay un ligero descenso en los índices de incidencia de la siniestralidad.

El entorno

Si se amplía el foco territorial hasta el conjunto de la Comunitat Valenciana, los accidentes laborales causaron 49 víctimas mortales entre enero y septiembre de este año (21 en Alicante, 27 en Valencia y el mencionado en Castellón), 40 de los cuales se produjeron durante la jornada laboral y 9 en desplazamientos al trabajo.

Esta cifra es significativamente inferior a la registrada el año pasado, con 74 fallecimientos en el mismo período, 61 de ellos en el transcurso de la jornada y 13 en desplazamientos.

En España en este periodo se produjeron 524 muertes, 99 menos respecto al mismo periodo de 2022, según los datos actualizados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. De estos accidentes mortales, 431 ocurrieron en jornada de trabajo, 83 menos que el año anterior, y 93 fueron en desplazamientos al trabajo 16 menos de los registrados hasta septiembre de 2022.