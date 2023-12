El Consorcio de Compensación de Seguros abona 4,3 millones de euros al año por fenómenos extremos en Castellón

El director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, Alejandro Izuzquiza, ha estado este jueves en la Cámara de Comercio de Castellón en una jornada organizada por el Colegio Profesional de Mediadores, en la que ha analizado la afectación que tiene para el sector eventos climáticos extremos como la DANA. Tras su ponencia, atiende al periódico Mediterráneo.

¿Cuáles son los siniestros más frecuentes que cubren en Castellón en fenómenos climáticos extraordinarios?

Desde 2010 a 2023 hemos gestionado 22.581 siniestros de riesgos extraordinarios en Castellón de los que el 83,5% han sido por daños por inundación; el 12% por tempestad de viento y el 4,5% restante por embate de mar.

¿Cuánto dinero se ha destinado desde el Consorcio al año en la provincia a compensar estos siniestros?

En el periodo de 2010 a 2023, el promedio anual que hemos destinado por riesgos extraordinarios ha sido de 4,7 millones de euros. El año de mayor coste fue 2020, con 21,5 millones, seguido de 2018 y 2023 con 7,5 millones de euros.

¿Han detectado en los últimos años que se haya producido alguna variación significativa en algún tipo particular de siniestros y por qué?

Según cómo computes el periodo. El clima tiene una evolución a largo plazo, si se mira por años o quinquenios se pierde la perspectiva. En principio, la tendencia lineal en los picos de los años de más siniestros parece que es ascendente. En el 2011 tuvimos1.390 siniestros, en 2015 fueron 2.340; en 2018 se elevaron a 2.960; en 2020 ascendieron a 4.400. Es decir, parece que los picos son cada vez algo más elevados en cuanto a número de asegurados afectados; pero si se retrocede a fechas anteriores al 2010 se observa que en 2009 se produjo la tempestad ciclónica atípica Klaus, en el que el pico fue superior a los 4.400 de 2020.

En cuanto a las clases de riesgos afectados, no veo ninguna tendencia, un promedio del 68% son siniestros de viviendas y comunidades de propietarios y un 18% de vehículos automóviles y un 15% de comercios, no ha habido un cambio significativo.

Este año se han producido fenómenos significativos en Castellón, ¿tienen cifras ya de cuántas reclamaciones tuvieron y el importe?

El fenómeno del 25 y 26 de mayo afectó fundamentalmente a Castelló y Benicàssim. Hemos recibido 1.311 solicitudes de indemnización en la provincia de Castellón. De ellos, 589 de Castelló y 547 de Benicàssim. El coste de estas inundaciones es de 4 millones. Después, se sitúan Almassora, con 68 y Vila-real con 36. Respecto a la DANA del 12 de septiembre, que se concentró principalmente a Burriana, con 219 mientras que en Alqueries fueron 18. El coste es de 2 millones de euros.

También en años anteriores se produjeron fenómenos adversos, como el reventón cálido de 2021... ¿ha visto en ellos alguna pauta?

No se observa. Hemos estado viendo los municipios habitualmente afectados y siempre son los mismos. En el periodo 2010-2023 en Castelló hemos tenido 2.774 siniestros; en Benicàssim 2.256; en Vinaròs 2.009; en Peñíscola 1.819; Burriana 1.566; Almassora 1.312; Moncofa 1.171; Vila-real 1.104. Después van Benicarló 889; Orpesa 828; Nules 705 y Onda 649.

Tampoco se observan pautas de comportamiento si se analizan los mayores eventos de inundación y embate de mar ocurridos en la provincia desde el 2010. El mayor evento es el de las inundaciones de octubre del 2018 con 2.428 siniestros; seguida de las de marzo a abril del 2020, con 2.383 siniestros.

En estas lo más destacado es que se produjo en un momento en el que se había dictado el confinamiento, en el que el Consorcio se encontraba, además, gestionando los siniestros más complejos de la borrasca Gloria. Se tuvo que gestionar en remoto y en muchas ocasiones el asegurado tampoco podía acudir al riesgo dañado, porque estaba confinado en su vivienda. El tercer puesto lo ocupa la borrasca Gloria y el siguiente las de noviembre de 2022, con 2.500 cada uno.

¿Qué consejos se puede dar a la población para evitar estos daños?

Nuestra función es que los asegurados tengan una actitud que les evite en la medida de lo posible la desgracia. Observamos que los trasteros y garajes el asegurado deja en ocasiones de forma descuidada cosas en el suelo. Elevándolas se evitarían daños en muchas ocasiones. En el caso de comercios e industrias, almacenar de forma paletizada. En garajes subterráneos, instalar bombas para nivel freático. Cuando hay alerta de inundación o embate, instalar protectores para evitar que el agua entre y no dejar el vehículo aparcado en caudales secos, rieras o caudales inundables. Y no mover el coche en caso de inundación.

Y una vez se ha producido una situación adversa ¿qué deben hacer?

Para facilitar la reclamación al Consorcio, conservar lo que ha quedado dañado para que lo pueda ver el perito; si no se puede esperar, hacer un reportaje fotográfico para que el perito pueda ver qué se ha dañado, las características y valor que puede tener. Además, preparar la documentación del contrato de seguro y el recibo del pago. Y si es posible preparar un listado con los bienes dañados.

En el acto, Izuzquiza, que tiene más de 40 años de experiencia en el sector, ha explicado que el consorcio es una entidad aseguradora enteramente pública constituida en 1954 para el aseguramiento de riesgos extraordinarios que cobra unas primas y paga indemnizaciones y complementa al sector asegurador español aportando coberturas que no pueden aportar los aseguradores privados. En ese sentido, ha explicado que es un ejemplo de colaboración público privada y ha destacado la labor de los mediadores de seguros en la gestión de catástrofes pues a menudo son el principal cauce de mediación con los afectados. Entre los riesgos extraordinarios que cubre el consorcio se encuentran las inundaciones y embates de mar; tempestades ciclónicas atípicas (vientos de más de 120 km/h y tornados), terremotos, maremotos, erupciones volcánicas y caída de meteoritos. No cubre nieve o granizo. Asimismo trasladó un mensaje de tranquilidad, que no de suficiencia, para afrontar el futuro.