Las medicinas más vendidas en las farmacias de Castellón... con receta

El Nolotil lidera el ranking de los 15 fármacos sujetos a prescripción médica más vendidos en las oficinas de farmacia de la provincia de Castellón. Este producto es el 'best seller' en los últimos meses en las boticas castellonenses. En ese sentido, los médicos recomiendan huir de la automedicación y seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios.

Aunque recientemente se ha abierto un debate sobre el nolotil y sus efectos sobre la salud, Sanidad no ha aceptado la reclamación de la Asociación de Afectados por Fármacos, que esta semana ha pedido al Ministerio que «prohíba su prescripción» por efectos secundarios, por lo que se seguirá prescribriendo.

Jaime Alcalá, secretario del colegio de farmacéuticos de Castellón, señala que el nolotil "es seguro, si bien se sabe de hace mucho tiempo que el Metamizol, que es el principio activo, tiene determinados riesgos, igual que cualquier otro medicamento". Por eso, se aconseja siempre evitar el autoconsumo. A su vez, señala, en el caso del nolotil se está estudiando si existe una posible correlación con ciertos perfiles genéticos --personas nórdicas o anglosajonas--. "El nolotil es un analgésico de amplio uso en nuestro país y es seguro. En absoluto es peligroso tomarlo si se toma con las indicaciones y preocupadas adecuadas pero debe limitarse su empleo en determinados casos. Tiene efectos secundarios adversos y peligrosos en contadísimas ocasiones; recordemos por ejemplo que la aspirina, por ejemplo, puede producir sangrado digestivo, pero no quiere decir que tengamos que dejar de usarlas.

Omeprazol

Otro fármaco que ha saltado a la actualidad por posibles perjuicios para la salud es el Omeprazol, que también se encuentra entre los más consumidos. En ese sentido, Vicente Pascual, vocal del colegio de médicos, señala el Omeprazol tiene unas indicaciones determinadas; es un inhibidor de la bomba de protones que inhibe la acidez del estómago. Es útil e indicado en determinadas patologías como úlcera de duodeno o gastritis, pero no para uso indiscriminado ya que tiene efectos secundarios e interacciones potencialmente peligrosas. Su uso se ha de reservar para cuando hace falta pero no consumirlo de forma banal y despreocupada. Y es que actualmente se ha convertido en medicamento popular, que "se forma alegre se utiliza como protector de estómago entre la población", señala Pascual.

En este caso, Alcalá explica que "es un medicamento muy seguro; si se emplea bajo las condiciones en que el médico lo receta no va a generar ningún problema. Usado durante muchísimo tiempo y en mucha cantidad puede alterar el PH del estómago, clave para la buena digestión de los alimentos. Así si el médico ve que el paciente lo está consumiendo por demasiado tiempo o dosis lo sustituirá por otro".

Evitar las redes sociales e influencers

El colegio de farmacéuticos de Castellón aconseja a los pacientes no tirar de redes sociales y de buscadores de internet para averiguar qué medicación tomarse ante un problema de salud. Así lo explica Jaime Alcalá, secretario del colegio de farmacéuticos, que insta a evitar el autoconsumo de fármacos. Eso significa "no tomar la medicación que me apetece, sino la que me recete el médico, si es sujeta a prescripción; o consultar al farmacéutico, que puede hacerle una recomendación para un problema de salud".

"En internet está todo, pero no aparece toda la información que pueden conocer los sanitarios", señala Alcalá, quien apela también a tener "ojo con influencers y divulgadores". "Pueden recomendar algo, pero el influencer de hoy es la vecina de hace 20 años; algo que a lo mejor a él le va bien pero puede estar contra indicada para el paciente", expresa Alcalá.

En la misma línea, desde el colegio de médicos Pascual señala que "en ocasiones lo que es bueno para una persona no lo es para la otra", por lo que aconseja en la medida de lo posible no tomar medicamentos aconsejados por familiares o amigos, de una persona que no sea médico o farmacéutico. Ante cualquier síntoma de nueva aparición es mejor consultar con el médico o farmacéutico", añade.

Enfermos crónicos

En el caso de los enfermos crónicos, Pascual señala que "deben informar a los médicos de los tratamientos que estén tomando. Si una persona toma ibuprofeno o un antiinflamatorio comprado directamente en la farmacia y el médico le tiene que prescribir otro; tomar dos veces lo mismo para un problema similar va a incrementar los secundarismos. El consejo es limitar en lo posible la automedicación, sobre todo, en los antibióticos, que sean prescritos por el médico de familia; un abuso no va a solucionar infecciones virales y va a aumentar las resistencias".

Además, señala que puede haber riesgo de efectos secundarios si se acude a la automedicación, por ejemplo, interacciones, ya que por el hígado se metabolizan todos los fármacos y un fármaco puede alterar la metabilización.

En ese sentido, Alcalá señala a los pacientes crónicos que si requieren de la visita a un médico o farmacéutico que no es el habitual para consultar algo, que tengan conocimiento de la medicación que están tomando. La cercanía ayuda a tener conocimiento de qué medicamentos toman".

Lo que más se vende con receta

Analgésicos y antipiréticos, antiinflamatorios; anticoagulantes y betabloqueantes, fármacos para el colesterol, antibióticos y protectores estomacales también se encuentran en el top 15 de ventas. Sin embargo, el secretario del colegio de farmacéuticos explica que en estos momentos lo que más se está vendiendo en general son remedios para el resfriado común --porque está aumentando la incidencia de las enfermedades respiratorias-- y problemas derivados del sistema nervioso central, como para tratar el insomnio--.