El Palacio Provincial de la Diputación de Castellón ha sido hoy el escenario en el que se ha celebrado el acto del Consell con motivo del Día de la Constitución.

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha ensalzado “el compromiso de los españoles en la defensa de la Constitución” y ha pedido respeto para la Comunitat y la provincia.

“Hoy es un día de celebración porque nuestra Constitución, la que ha propiciado la etapa más llena de paz, convivencia, democracia, prosperidad y libertad de la historia de España cumple 45 años”, ha indicado la presidenta de la Diputación de Castellón en el inicio de su intervención durante el acto que ha tenido lugar en el salón de recepciones del Palacio Provincial.

Para la máxima representante de la institución provincial, es todo un orgullo “poder ser partícipe de este acontecimiento tan significativo” y ha agradecido al Presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la elección de la Diputación de Castellón para la celebración de este acto “por dar voz a la provincia en un día tan señalado e importante para todos”.

Como ha subrayado la presidenta Marta Barrachina, “estamos en un momento único e histórico”. “Es verdad que nunca antes nuestra Carta Magna se había visto tan amenazada como ahora, pero también es cierto que todos esos ataques están contribuyendo a reforzar, todavía más, el compromiso de los castellonenses, valencianos y el resto de españoles con la defensa del marco legal que nos han dado entre todos”, ha sentenciado la presidenta.

“La España fiel, la que no grita, la que no ocupa ilegalmente casas, la que no amenaza, ni utiliza la violencia, la que trabaja y confía en las instituciones, vive perpleja ante la deslealtad, que hasta el delito se premie. Y ese premio es a costa de la Constitución y de la España de todos”, ha continuado la máxima representante de la institución provincial y ha reafirmado que “nos sentimos castellonenses, valencianos, españoles y europeos, y por mucho que se empeñen nunca nos podrán quitar ese orgullo que se transmite de abuelos a padres, y de padres a hijos”.

Por todo, la presidenta ha expresado que “desde la Comunitat Valenciana y del resto de instituciones españolas debemos aprovechar esta efeméride para reivindicar nuestra voluntad firme y profunda de convivir en democracia y libertad”.

En su intervención, la presidenta de la Diputación de Castellón ha echado la vista atrás para recordar que hace 45 años, “España llegó a ser un ejemplo de democracia que suscitaba la admiración del mundo. Y el marco legal que amparó esa historia de éxito colectivo fue la Constitución de 1978, la única nacida bajo el consenso y aprobada en referéndum por todos los españoles”. Marta Barrachina ha incidido en que “no me cansaré nunca de decir que la Constitución es más que un conjunto de normas; es el reflejo de nuestra voluntad colectiva”.

La presidenta provincial ha expresado que “no solo estamos aquí para poner en valor y defender cada letra de nuestra Carta Magna, sino su espíritu, su esencia, su porque y su finalidad última que es convivir en libertad y democracia”. “Queremos seguir siendo fieles testigos del legado de nuestra Constitución. Y queremos seguir escribiendo las mejores páginas de nuestra historia”, ha finalizado Marta Barrachina.

Distinciones

Durante el acto celebrado hoy en el Palacio Provincial se ha otorgado la distinción por la Defensa de los Derechos y Libertades Constitucionales a los diputados, diputadas y senadores elegidos en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, que, en las sesiones del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, aprobaron el texto de la Constitución Española. El Consell destaca con esta distinción “la responsabilidad y búsqueda de consenso por parte de hombres y mujeres, padres y madres de la Constitución, que trabajaron en el marco de la Ponencia Constitucional, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados, de la Comisión de Constitución del Senado, y de los plenos de ambas Cámaras”.

Recordar que este año el Día de la Constitución se celebra en Castellón tras la modificación por parte del Consell, el pasado 28 de noviembre, del artículo 2 y artículo 4 del Decreto 218/2015, con el fin de que la conmemoración del Día de la Constitución pueda realizarse en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana. De esta forma, se manifiesta la voluntad del Consell de contribuir a una mayor vertebración del territorio de la Comunitat Valenciana y a una mayor proximidad de las instituciones.