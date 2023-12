Un equipo de especialistas del Hospital de la Plana de Vila-real ha participado en una misión humanitaria en África. Su destino ha sido Gambia, donde han realizado cirugías, consultas médicas y atención pediátrica a la población de la zona. En total realizaron 101 intervenciones con éxito

La expedición, realizada en colaboración de la oenegé Cirujanos en Acción, la han conformado cinco personas. Son Berta Lluch y José María Guallar (cirugía general), Inmaculada Giménez (anestesista), Esperanza Galarza y Miriam Martínez (enfermería). Los profesionales estuvieron en Farafenni (Gambia) diez días.

Ha sido una experiencia muy enriquecedora, pues pudieron conocer de primera mano las necesidades de la población y ayudar a muchas personas que no tenían acceso a atención médica. Lo que más les ha impactado ha sido la pobreza y vulnerabilidad en la que viven muchas personas de Farafenni. Pero también la solidaridad y capacidad de superación de la población local. La mayor satisfacción ha sido poder ayudar gratuitamente a quienes no tenían recursos económicos para poder ser operadas. Han sentido que su trabajo mejoraba la calidad de vida de los pacientes que acudieron a la campaña.

Las cirugías

Las principales cirugías que han realizado han sido relativas a patologías de la pared abdominal (hernias, eventraciones, etc). Además, han tenido algún caso de patología mamaria o rectal. Además, el equipo contaba con un especialista en cirugía pediátrica que, ayudada por el resto de cirujanos generales, enfermeras y anestesistas, ha intervenido a 33 pacientes de entre 9 meses y 11 años. Esto es un aspecto importante, pues en el hospital donde han estado no existe esta especialidad, con lo que, en ocasiones, se precisan costosos traslados a otros centros que no siempre pueden llevarse a cabo.

La diferencia de instalaciones

En general no han realizado intervenciones complejas como las que podrían realizarse en Vila-real, debido a que las instalaciones de Farafenni son más limitadas. Por ejemplo, no hay quirófanos equipados con la misma tecnología que en España. Sus quirófanos son más pequeños y menos equipados que en España. Por ejemplo, el suministro de oxígeno para los respiradores o la electricidad pueden fallar en el curso de una intervención, lo que requiere de una capacidad de adaptación rápida para evitar complicaciones.

El hospital africano también cuenta con menos recursos humanos especializados, lo que puede suponer contar con un equipo de cirugía más reducido o con menos formación. Igualmente, las condiciones higiénicas del bloque quirúrgico son más deficientes que en España. Hay carestía de agua y productos antisépticos, con lo que el riesgo de infección para los pacientes puede ser mayor.

Con todo, los profesionales de la Plana han demostrado gran capacidad de adaptación y realizado intervenciones de calidad, con el apoyo de un personal local muy implicado y colaborador. «A pesar de las dificultades y sacrificios que conlleva, estamos motivados por el deseo de ayudar a los demás y mejorar las condiciones de vida de quienes viven en países en vías de desarrollo. Las miradas y gestos de agradecimiento de las personas a las que hemos ayudado son, sin duda, la mayor recompensa para todos nosotros, dándonos ganas de repetir experiencia», explican.