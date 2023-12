Europa da otro golpe a la pesca de arrastre de Castellón al recortar en otros 15 los días para faenar

Nuevo revés para la pesca de Castellón. Y ya van unos cuantos. Los ministros de Pesca de la Unión Europea alcanzaron este martes un acuerdo sobre las cuotas del próximo año, un pacto que si bien es positivo para las embarcaciones que faenan en aguas de los mares Atlántico y Cantábrico, supone otro golpe para la modalidad de arrastre de Castellón. ¿Las causas? La reducción de un 9,5% del esfuerzo pesquero (los días de faena en el mar) y el recorte de un 5% de las capturas de gamba roja, un especie clave en la provincia «Para las embarcaciones de la Comunitat el resultado de la negociación es nefasto y supone una bofetada más a un sector que en los últimos años no ha parado de recibir golpe tras golpe», resume Manuel Albiol, secretario general de Coincopesca, la Comisión Interfederativa de Cofradías de la Comunitat Valenciana.

Los países europeos aceptaron finalmente la propuesta de Bruselas y el recorte del 9,5% de las jornadas de pesca supondrá que el próximo año las cerca de 70 embarcaciones de la provincia que practican la modalidad de arrastre solo podrán salir a faenar 130 días, quince menos que ahora. «Es inviable. No hay ninguna empresa que sobreviva trabajando solo 130 días al año», asegura Albiol que recuerda que llueve sobre mojado, ya que hace un año Europa ya sacó la tijera y redujo en nueve las jornadas de faena.

Los pescadores avisan que con esta nueva bajada de días de captura buena parte de la flota de Castellón no llegará a un nivel de rentabilidad mínimo para sobrevivir y eso que Bruselas ha abierto una vía para que la reducción de las jornadas de pesca sea del 3,5% y no del 9,5%. No obstante, para conseguirlo, los arrastreros tendrán que cumplir toda una serie de criterios, entre ellos una mejora en la selectividad de las redes, el cierre de zonas durante cuatro semanas consecutivas o el incremento de la medida de la captura de la merluza a 26 centímetros.

Un gasto extra

Europa da una oportunidad para suavizar los recortes, pero cumplir los requisitos no es fácil. «Para las embarcaciones supondrá una importante inversión y habrá que ver si compensa», explica el secretario general de Coincopesca que lamenta que «la pesca del Mediterráneo ha sido usada como moneda de cambio».

A los arrastreros la actividad se les complica, pero las cofradías no están dispuestas a quedarse con los brazos cruzados. En los próximos días solicitarán una reunión con el Ministerio para «pedir explicaciones». También van a reivindicar a Luis Planas que aplique cuanto antes los mecanismos de flexibilidad para que el impacto del recorte no sea tan fuerte.