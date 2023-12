Las autoescuelas de Castellón urgen una solución duradera al tapón para sacarse el carnet

La Asociación Provincial de Autoescuelas entregó este miércoles en la Jefatura Provincial de Tráfico las firmas recogidas entre los profesionales del sector para reivindicar una solución a la falta de examinadores, con un tapón de casi 4.000 alumnos pendientes del examen de circulación para sacarse el carnet, como publicó este diario. El problema se arrastra de hace tiempo, pero esta vez se ha complicado más. Y es que al cese de dos examinadores de refuerzo se ha sumado una jubilación y un traslado, lo que les ha hecho tocar fondo. Su presidente, Fernando Alonso, lamentó ayer que no les den una solución duradera al problema.

Alonso explicó que la Jefa Provincial de Tráfico «nos ha recibido y nos ha dicho que es consciente del problema; que por parte de Jefatura de Castellón se hace todo lo posible y se ha solicitado todo lo que se podía pedir. Estamos a la espera, porque el problema viene de arriba», aseveró Alonso. Dentro de las posibles medidas solicitadas se incluyen «horas extra, que venga personal itinerante de refuerzo o interinos, que están por un periodo de seis meses», manifestó.

No obstante, el sector teme que la solución no llegue a corto plazo, porque «hasta que desde los Ministerios no saquen los presupuestos para este tipo de cosas estamos cogidos de pies y manos», lamentó el presidente provincial. «Tenemos que aguantar», apuntó, pues no hay una respuesta ni fácil ni pronto». La situación es delicada por lo que no descartan medidas más drásticas, porque «a este ritmo no podremos pagar las facturas», advirtió Alonso.

Bajan los exámenes realizados en 2022

Para hacerse una idea de la lista de espera --que alcanza los 160 días-- basta tener en cuenta, que según el Anuario Estadístico de Tráfico, en 2022 se realizaron 12.475 exámenes prácticos de carnet de conducir en Castellón, lo que supone un descenso respecto al 2021 (14.635) y al 2019 (15.833).

"Sería deseable"

Desde la Jefatura Provincial señalan que ahora hay seis examinadores haciendo pruebas. Confirmaron que los 2 interinos de refuerzo cesaron hace 3 semanas y en julio y agosto hubo 2 itinerantes. En mayo de 2023, asimismo, finalizó el servicio de otra examinadora interina. También se ha habilitado a través de horas extra un sistema de hacer exámenes por la tarde para canje de permisos no españoles para conducir vehículos pesados. Además, en julio se realizaron 72 exámenes por la tarde para la obtención del permiso español de vehículos pesados. «Siendo deseable contar con la eventual activación de alguno de estos medios durante 2024, está en proceso actualmente», indicaron